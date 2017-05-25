Мурманск, 25 мая, 2017, 18:33 — ИА Регнум.

В Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота для участия в учении, которое состоится в рамках ежегодных практических занятий со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

Минобороны России Морская авиация Северного флота

«В ходе проведения учения будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развёртывании ударных сил в море, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Практические действия сил флота в море будут состоять из четырёх основных эпизодов».

По словам Серги, всего в учении разнородных сил Северного флота задействовано 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.

Напомним, в прошлом месяце в Баренцевом море проходил сбор-поход кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Как сообщало ИА REGNUM, в различных мероприятиях сбор-похода было задействовано порядка 200 единиц военной техники, в том числе более 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок.

Добавим, в последнее время Северный флот активно наращивает боевой потенциал. Так, интенсивность подготовки на флоте по отдельным показателям за год возросла в два раза.