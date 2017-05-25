В Косово арестовали четырех подозреваемых в подготовке терактов
Приштина, Сербия, 25 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Полиция непризнанной Республики Косово арестовала четырех этнических албанцев, подозреваемых в подготовке терактов, 25 мая сообщает Associated Press.
Полиция провела серию рейдов в Приштине и южных населенных пунктах Гнилане и Урошевац. В правоохранительных органах не уточнили, что именно планировали предпринять задержанные, расследование продолжается.
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Сотрудники полиции изъяли револьвер, винтовку, компьютер, несколько мобильных телефонов и ноутбуков. Двое арестованных были освобождены после допроса.
Напомним, согласно данным правоохранительных органов непризнанной Республики, около 70 жителей Косово направились в Сирию и Ирак, чтобы вступить в ряды террористических группировок.
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Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии войск НАТО в 1999 году против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года, заявив о создании независимой Республики Косово.
85 из 193 стран-членов ООН не признали независимость Косово, включая Россию и Китай.