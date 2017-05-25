Приштина, Сербия, 25 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Полиция непризнанной Республики Косово арестовала четырех этнических албанцев, подозреваемых в подготовке терактов, 25 мая сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хочешь?

Полиция провела серию рейдов в Приштине и южных населенных пунктах Гнилане и Урошевац. В правоохранительных органах не уточнили, что именно планировали предпринять задержанные, расследование продолжается.

Читайте также: В Косово назвали дату досрочных парламентских выборов

Сотрудники полиции изъяли револьвер, винтовку, компьютер, несколько мобильных телефонов и ноутбуков. Двое арестованных были освобождены после допроса.

Напомним, согласно данным правоохранительных органов непризнанной Республики, около 70 жителей Косово направились в Сирию и Ирак, чтобы вступить в ряды террористических группировок.

Читайте также: «Тяжёлый удар по отношениям»: Сербия возмущена решением Франции о Харадинае

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии войск НАТО в 1999 году против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года, заявив о создании независимой Республики Косово.

85 из 193 стран-членов ООН не признали независимость Косово, включая Россию и Китай.