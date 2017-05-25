Луганск, 25 мая, 2017, 18:25 — ИА Регнум.

Сегодня, 25 мая, глава МВД ЛНР генерал-майор полиции Игорь Корнет заявил, что республика готова оплачивать достоверную и важную информацию о киевских силовиках, а также их преступлениях в Донбассе. Об этом министр правоохранительного ведомства сообщил во время проведения брифинга.

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Игорь Корнет подчеркнул, что все желающие могут позвонить с подконтрольных Киеву территорий на телефонную горячую линию МВД ЛНР для предоставления подобной информации.

Чиновник напомнил, что ранее военнослужащий 8 полка Сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины таким образом продал полиции ЛНР списки личного состава своей части.

«Благодаря этому мы смогли более плотно задокументировать преступления, совершенные военнослужащими этого полка не только в ЛНР, но и в ДНР», — рассказал министр.

Более того, министр внутренних дел республики заявил, что именно такая тактика практикуется во всем мире.

«МВД и в дальнейшем готово к взаимовыгодному сотрудничеству — мы готовы оплачивать информацию, это нормальная мировая практика, и она очень действенная», — резюмировал Корнет.