Санкт-Петербург, 25 мая, 2017, 18:12 — ИА Регнум. АО «Петербургская сбытовая компания» сегодня, 25 мая, подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о вступлении в дело о банкротстве бывшего генподрядчика по строительству стадиона на Крестовском острове — ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе электросбытовой компании, строители задолжали им 12,7 млн рублей.

Новый стадион на Крестовском острове

По данным АО «ПСК», эта сумма задолженности потребителя подтверждена судебными решениями.

«ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» не оплачивало потребленную электроэнергию с мая по июль 2016 года. С 27 июля 2016 года договор энергоснабжения между АО «ПСК» и должником расторгнут. В связи с тем, что потребитель не погасил накопленную задолженность даже по решению суда, АО «ПСК» подало заявление о вступлении в дело о банкротстве компании», — сообщили в АО «ПСК».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2016 года комитет по строительству Санкт-Петербурга подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти четыре иска на общую сумму порядка 3,7 млрд рублей к компании «Инжтрансстрой-СПб», которая входит в корпорацию «Трансстрой».

В рассмотрении двух из них, на 580 млн рублей, 23 мая отказала кассационная инстанция. В свою очередь, компания требует с комитета по строительству 750 млн рублей за выполненные, но, как утверждают в компании, не оплаченные работы.

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Напомним, возведение стадиона на Крестовском острове за 10 лет обошлось примерно в 43 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга, и эта цифра — не окончательная.