Москва, 25 мая, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Главный бухгалтер театральной компании «Седьмая студия» Нина Масляева, которая ранее была задержана в рамках уголовного дела о мошенничестве с бюджетными средствами, решила сотрудничать со следствием. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил журналистам адвокат фигурантки уголовного дела Павел Теплухин.

СКР

«Обвинение пока не предъявлено, но она сотрудничает со следствием», — заявил защитник.

Кроме того, Теплухин заявил, что Масляева готова признать вину в инкриминируемых деяниях.

«Масляева готова пойти на сделку со следствием и признать вину. Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации», — сказал адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая следственные органы провели ряд обысков, в том числе по месту жительства и работы основателя «Седьмой студии», художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Самого режиссера допросили в качестве свидетеля, а затем взяли с него подписку о явке к следователю.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства «Седьмой студии» с 2011 по 2014 годы похитили около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая стало известно, что правоохранительные органы задержали бывшего главу «Седьмой студии» Юрия Итина и главного бухгалтера организации Нину Масляеву. Они оба подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).