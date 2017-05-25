Москва, 25 мая, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Российская 201-я военная база в Таджикистане расширила свои боевые возможности, получив дивизион реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», сообщил 25 мая журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Andrew Реактивная система залпового огня «Ураган»

Владимир Зарудницкий уточнил, что боевые возможности 201-й военной базы существенно усилены после формирования там дивизиона большой мощности с реактивными системами залпового огня «Ураган», однако при этом численность личного состава российского соединения не выходит за рамки международных соглашений.

Стоит отметить, что 220-мм РСЗО «Ураган» дает возможность эффективно поражать цели в условиях горного рельефа на дальности до 35 километров, при этом обладая высокой маневренностью.

Напомним, 201-я военная база является крупнейшим российским военным объектом за рубежом. Входящие в ее состав части и подразделения дислоцированы в городах Душанбе и Курган-Тюбе. По условиям двустороннего соглашения, российское соединение будет размещаться в Таджикистане до 2042 года.

Как сообщало ИА REGNUM, международные военные учения «Душанбе — Антитеррор — 2017» с участием российских военных начнутся в Таджикистане 30 мая.