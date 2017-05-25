Нижний Новгород, 25 мая, 2017, 17:49 — ИА Регнум. Одной из причин падения рождаемости в Нижегородской области в 2016 году стала ситуация экономической неопределенности. Об этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

ru.torange.biz Детская коляска

По его словам, в регионе на протяжении двух последних лет количество вторых детей составило большую часть от общего числа родившихся. Только в 2016 году таких детей родилось почти 44%.

Эту позитивную демографическую тенденцию Шанцев связывает с региональной политикой, ориентированной на стимулирование многодетности: «Мы продолжим жту деятельность, так как вследствие демографической ямы 90-х годов прошлого века в настоящее время пока еще происходит сокращение численности женщин фертильного возраста на 1−1,5% ежегодно. По этой причине, а также в связи с сохранением ситуации экономической неопределенности, что влияет на принятие решения о рождении ребенка, мы видим снижение коэффициента рождаемости на 3,3% по итогам 2016 года. Аналогичная тенденция наблюдается и по стране в целом».

В целях дальнейшего стимулирования рождаемости были внесены изменения в областное законодательство в части увеличения регионального материнского капитала и его установления в размере 100 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей. Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка в 2016 году достиг 7 тысяч 423 рублей, что на 14,4% выше, чем в 2015 году. Количество получателей составило более 10 тыс. человек, что на 30% больше к уровню 2015 года.

Одновременно с этим продолжается работа по созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях.

Всего на функционирование системы образования в 2016 году из областного бюджета было направлено более 34 млрд рублей.

«Продолжалается работа по развитию дошкольного образования. И это несмотря на то, что в 2015 году мы завершили масштабную программу, в результате которой была ликвидирована очередь в садики для детей 3−7 лет. При этом уровень федерального софинансирования составлял более 60%, — отметил губернатор. — Что касается обеспеченности местами детей до 3 лет, то эту проблему нам придется решать за счет собственных средств. Приоритетом федерации сейчас являются вопросы школы».

По данным областного правительства, в 2016 году охват детей в возрасте до 3 лет дошкольным образованием составил 32,5 тыс. человек, из них треть — по Нижнему Новгороду. На учёте для получения места в детсаду состоит 65,6 тыс. детей в возрасте до 3 лет.

В 2016 году на условиях софинансирования из федерального бюджета началась реализация государственной программы, рассчитанной на 10 лет, по созданию новых мест в школах, в рамках которой запланировано строительство 101 объекта на 58 тыс. мест. В том числе 77 новых школ. Общий объем необходимых средств достигает около 30 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за 12 месяцев 2016 года в области было зарегистрировано 38 716 родившихся и 50 079 человек умерших. В сравнении с тем же периодом 2015 года число родившихся уменьшилось на 1375 младенцев (3,4%) и число умерших уменьшилось на 726 человек (1,4%).