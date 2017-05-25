Санкт-Петербург, 25 мая, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник («Партия роста») поддерживает идею референдума, на котором у петербуржцев спросят, не хотят ли они отозвать из городского парламента Резника, а также его коллег Михаила Амосова, Бориса Вишневского, Оксану Дмитриеву, Алексея Ковалева и Сергея Трохманенко, передает корреспондент ИА REGNUM. Все эти депутаты представляют оппозиционные фракции и выступают против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

Assembly.spb.ru Максим Резник и Борис Вишневский

Как уже сообщалось, сегодня Горизбирком Санкт-Петербурга признал законным ходатайство некой инициативной группы о референдуме по отзыву мандатов у названных народных избранников. Документы будут переданы в Заксобрание, которое определит, будет ли проведён референдум.

«Я, в общем и целом, не против этого референдума, более того, я даже за, категорически его поддерживаю и буду об этом говорить, хотя правовые его основания сомнительны. Потому что вопрос о доверии депутатам, защищающим Исаакиевский собор, это вопрос об Исаакевском соборе, чего мы и требуем. Та же тема, только в профиль», — сказал Резник.

Ранее Заксобрание по инициативе единороссов дважды уклонялось от рассмотрения вопроса о референдуме по Исаакию, на котором настаивают оппозиционеры.

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Горизбирком озвучил двадцать фамилий инициаторов референдума за отзыв депутатов. Резник заметил, что не знает этих людей, неизвестны они и широкой публике. «Думаю, что эти люди будут иметь то или иное отношение к партии «Единая Россия», — убеждён парламентарий.

Резник считает, что новую заявку на референдум станут использовать как повод для ужесточения правил подачи таких заявок. Сегодня Горизбирком также рассмотрел ходатайство от той же инициативной группы: она хочет также запретить людям на территории Петербурга быть анонимными в интернете.

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По мнению Резника, кто бы ни стоял за подачей этих заявок, он хочет создать огромное количество инициативных групп и продемонстрировать, что многие подходят легкомысленно к такому серьёзному вопросу, как референдум.

«А потом скажут, мол, посмотрите, какие идиоты! Выйдет наш коллега господин Тетердинко (руководитель фракции «ЕР» — прим.ред.), скажет: «Ну, это же безобразие, мы должны уважать и защищать парламентское меньшинство. Какие-то там двадцать доходяг собрались, любые вопросы могут ставить. Безобразие, давайте сделаем так, что будет не двадцать, а двести. Или две тысячи». Явно, что эти вещи не делаются просто так. В противном случае, эти люди — идиоты. Но мы имеем дело, скорее, с мерзавцами, чем с идиотами, так что здесь есть какая-то идея, связанная с усложнением процедуры референдума. Мы увидим по действиям руководства ЗакСа, фракции «Единая Россия», для чего это все делается. Потому что я склонен полагать, что они имеют к этому отношение», — подчеркнул Резник.

По его мнению, Законодательное собрание не успеет рассмотреть вопрос до летних парламентских каникул, а значит его перенесут на сентябрь. Впрочем, замечает депутат, «кудесники» в Мариинском дворце могут поступить непредсказуемо.