Тверь, 25 мая, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Тверская область вносит вклад в обеспечение безопасности на территории страны через противодействие нелегальной миграции и другим незаконным процессам. Об этом заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам VIII Международной встречи высоких представителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Форум, собравший представителей 95 государств, проводился в Завидово с 23 по 25 мая.

Тверскаяобласть.рф Игорь Руденя и Николай Патрушев

Как отметил глава региона, в регионе усилено регулирование в сфере миграционной политики. Так, в 2016 году были введены ограничения на труд мигрантов по 22 видам деятельности, повышена цена трудового патента. В итоге в первом квартале 2017 года число трудовых мигрантов снизилось на 21%. Активно работают и правоохранительные органы

«Управления ФСБ и МВД практически еженедельно выявляют такие группы. Буквально несколько дней назад мы депортировали из региона нескольких человек, которые находились в международном розыске за пропаганду терроризма», — отметил Игорь Руденя.

Ранее предложения Тверской области по ужесточению миграционной политики получили поддержки президента РФ Владимира Путина — они были представлены на встрече с представителями Совета законодателей в Санкт-Петербурге. Речь шла, в том числе об установлении ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов. 20 мая Правительством РФ внесен в Госдуму проект закона об увеличении штрафов за нарушение порядка оформления проживания или пребывания иностранных граждан.

«Мы внедряем программу «Безопасный город», который направлен на информационную безопасность, профилактику и борьбу с терроризмом, противостояние нелегальной миграции», — добавил также Игорь Руденя.

Концепция программы разработана по поручению президента: внедрение комплекса должно обеспечить повышение уровня общественной безопасности. Управление комплексом ведется через подсистемы правоохранительных служб. Правительство Тверской области также участвует в укреплении материально-технической базы полиции. В мае 27 новых машин переданы подразделениям ГИБДД. Это позволит усилить патрулирование на территории региона, повысить уровень безопасности жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, VIII Международная встреча высоких представителей собрала в тверской области представителей 95 стран — это премьер-министры, министры, главы совбезов, помощники глав государств, высшие должностные лица спецслужб. Кроме того, участие в саммите приняла делегация ООН. Российская делегация провела 78 двусторонних встреч, подписала три меморандума с Сербией, Филиппинами и Таиландом о взаимопонимании по линии советов безопасности, парафировала межправительственное соглашение о сотрудничестве с ЮАР в сфере безопасности.