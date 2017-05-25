Вашингтон, 25 мая, 2017, 18:21 — ИА Регнум. Американский нефтяной сектор является серьезной преградой для ОПЕК, а также других независимых нефтедобытчиков, которые нацелены на стабилизацию мирового рынка черного золота. Как отмечает газета The Wall Street Jornal, картель сегодня находится в тупике, поскольку обладает совсем небольшим пространством для маневра, и основной причиной тому являются американские нефтяники.

Девушка позирует на фоне нефтяных вышек в Сигнал-Хилл. Калифорния, США. 1930-е

Сегодня, 25 мая, члены ОПЕК и ещё 11 стран, не входящих в организацию, проведут заседание, на котором должны будут принять решение о том, стоит ли продлевать сделку о сокращении объёмов добычи нефти на девять месяцев. Однако, как полагают авторы материала, у ОПЕК нет другого выбора, кроме как пролонгировать соглашение. Поскольку изначально картель полагал, что нефтяной сланцевый сектор США весьма слаб для того, чтобы заполнить на рынке те объемы нефти, которые картель сократил. Но оказалось, что это не так. Выяснилось, что соперничество в этой сфере — это конкуренция не только с нефтяным сектором, но и с американским фондовым рынком и его финансовой инженерией. Это довольно сложный процесс для многих стран.

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В то же время картелю, действительно, удалось немного поднять цену на нефть. К тому же многие нефтедобывающие страны просто устали от низких цен на нефть и готовы пойти на сокращение добычи, чтобы убрать излишки с рынка, что должно привести к росту спроса над предложением, а значит, и повышению цены. Особенно в этом заинтересована, например, Саудовская Аравия.

Преимущества американского нефтяного сектора по сравнению с другими странами состоит в то, что нефтяники в США продолжают внедрять инновационные разработки, а вместе с тем и сокращать расходы на производство. В частности, продолжают совершенствовать гидроразрыв пласта и другие технологии. Благодаря этому удается выкачивать больше нефти из месторождений в разных регионах страны. Плюс ко всему частные инвестиционные компании до сих пор вкладывают деньги в компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, хотя многие из них обанкротились еще в 2014 году. Также разработан целый ряд инструментов, который позволяет эффективно фиксировать цены на черное золото для продаж и страхует от убытков. Речь идёт, например, о хеджах, свопах или колларах.

В связи с этим генеральный директор компании Laredo Petroleum Inc., которая захеджировала 70% ожидаемой добычи в 2017 году, Рэнди Фоутч говорит, что в Техасе добывают столько нефти, что если бы этот штат был отдельной страной, то входил бы в десятку крупнейших нефтепроизводителей в мире. Поэтому, по словам Фоутча, США добились своего, Эр-Рияду стоит смириться с реалиями и принять, что американские нефтяники тоже могут влиять на мировой нефтяной рынок.

Главное различие между американскими нефтепроизводителями и многими другими заключается, в том, что здесь совершенно другие требования к уровню доходов. Так, если ближневосточным странам необходимо $95 за баррель, чтобы финансировать государственные социальные программы, то сланцевым компаниям в США не нужна такая высокая цена. Дело в том, что инвесторы рассчитывают на постепенный характер роста цен, отмечает издание.

В целом, по мнению многих экспертов, пока ОПЕК продлевает соглашение о сокращении объемов добычи нефти, США, напротив, увеличивают добычу и отвоевывают у картеля долю рынка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ещё в январе 2017 года, США бросили своеобразный вызов ОПЕК, начав поставлять нефть в Азию. Речь идет о двух сортах черного золота — Southern Green Canyon и Mars Blend. Это произошло потому, что сделка крупнейших стран-производителей нефти о сокращении объемов производства способствует тому, что стоимость ближневосточного черного золото растет, так как основная доля сокращений добычи приходится именно на этот регион. В это же время повышение цен на нефть подстегивает вновь начать работу буровые установки в США. Поэтому американская сланцевая нефть, которая уже и так была достаточной недорогой, чтобы поставлять ее в Азию, теперь присоединяется к традиционным грузам.

Напомним, что сегодня проходит заседание ОПЕК в Вене. Ряд стран уже высказались о своем стремлении продлить венские договоренности. Ранее это сделали крупные нефтедобытчики, в частности, Россия, Саудовская Аравия, Иран, позднее и менее влиятельные — например, Оман, Казахстан. Более того, министр нефти ИРИ Бижан Зангане заявил, что его страна присоединится к любому решению ОПЕК по продлению соглашения о сокращении добычи нефти. Зангане также подчеркнул, что политика иранского руководство заключается в диверсификации рынков экспорта нефти.

«Мы не хотим полагаться только на сбыт в две-три страны Азии, как это было раньше, а стремимся к разнообразию покупателей», — объяснил министр.

Ранее такие издания как Bloomberg и Reuters со ссылкой на делегатов заседания сообщили, что ОПЕК+ договорились продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти до 31 марта 2018 года. Такую информацию подтвердили министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук. Однако официального заявления по этому поводу сделано еще не было, и другой делегат СМИ не подтвердил данные о продлении соглашения.