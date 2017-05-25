Бишкек, 25 мая, 2017, 17:32 — ИА Регнум. Странам-участницам ОДКБ нужно активнее проводить интеграционные процессы и снижать влияние политических факторов на деятельность Организации. Об этом заявил председатель Ассамблеи народа Киргизии Токон Мамытов, выступая на форуме «Договору о коллективной безопасности 25 лет: достижения и перспективы».

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«В Ферганской долине есть военно-политическая стабильность. Но она работала эффективно вчера. На новые угрозы она может не среагировать. То, что мы проводим учения, хорошо. Но завтра это не будет действовать. В Сирии тоже проводили учения, чертили, играли», — отметил он.

Свое мнение о текущей ситуации высказал и Советник управления информационных программ Секретариата ОДКБ Игорь Панарин. По его словам, после развала СССР угрозы в регионе обострились, но, благодаря Организации, удалось создать действующий механизм обеспечения безопасности, и все участники этого альянса могут за себя постоять.

«Как отметил представитель Генштаба Киргизской Республики, в 2004 году проходили первые учения в рамках ОДКБ, которые показали свою эффективность. С тех пор прошло много времени. Сегодня все участники заседания признали, что с военной точки зрения Киргизия способна при поддержке партнеров по ОДКБ отразить любую террористическую угрозу», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Организация Договора о коллективной безопасности была учреждена 15 мая 1992 года. Основной задачей ОДКБ является совместная защита стран-участниц договора от любой внешней агрессии, как военной, так и политической, борьба с терроризмом и помощь при ликвидации крупномасштабных природных катаклизмов.

Изначально в альянс входили Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули Организацию. Таким образом, сейчас в альянсе насчитывается шесть стран-участниц.