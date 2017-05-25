Ярославль, 25 мая, 2017, 17:30 — ИА Регнум. В день города в Ярославле пройдет акция «Большой пленэр» в которой примут участие около 2000 художников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Стрелка в Ярославле

Мероприятие впервые проводится в Ярославле и претендует на то, чтобы стать самым массовым пленэром России. Большой ярославский пленэр будет в день Города с 13 до 16 часов в одном из самых живописных мест Ярославля — на Стрелке.

Принять участие в пленэре может каждый, никаких ограничений, ни по возрасту, ни по каким-либо иным критериям, не предусмотрено. Все, что потребуется, это желание и минимальный набор для работы: лист для рисования, карандаш, ластик и планшет. Другие материалы для пленэра выбираются на усмотрение участника. Это могут быть: акварель, гуашь, тушь, мелки, карандаши.

«Рисовать можно любыми материалами, в любом стиле и жанре, любой вид, который открывается со Стрелки. Для желающих освоить азы художественного мастерства будут организованы мастер-классы по акварели», — сказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова.

Организаторы предполагают, что пленэр соберет порядка двух тысяч участников. По всей видимости, большинство составят воспитанники муниципальных школ искусств. По окончании творческого процесса работы сфотографируют, а авторам выдадут сертификаты участника пленэра. В перспективе планируется проведение фотовыставки «Большой ярославский пленэр».

В этот же день в Ярославле пройдет акция по вязанию самого длинного шарфа. С приходом новой команды мэра в Ярославле появилось много акций в стиле «самое большое…». Так, например, весной прошла акция «Дай пять» в которой несколько тысяч ярославцев обменивалось рукопожатиями, а самая известная акция была проведена на Масленицу, когда в Ярославле делали самый большой блинный пирог.