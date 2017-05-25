Москва, 25 мая, 2017, 17:21 — ИА Регнум.

Практически ежедневно Россия подвергается атакам фейковыми новостями; новый тренд — посол РФ в США, выставляемый в виде шпиона экстра-класса. О новых веяниях антироссийской пропаганды рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с журналистами 25 мая 2017 года.

Цитата из к/ф «Из России с любовью». Реж. Теренс Янг. 1963. Великобритания Шпион высшей категории

В последнее время стало традицией, а лучше сказать — своего рода трендом для сотрудников телеканала CNN приписывать совершенно абсурдные действия послу РФ в США господину Кисляку.

«Такое впечатление, что если день прошел у CNN без российского посла Кисляка, то день можно считать неудачным», — иронизирует Захарова, приводя статистику, согласно которой в репортажах этого телеканала от 2, 4, 6, 10 мая российских посол называется не иначе, как «шпион высшей категории и вербовщик». И это — несмотря на поступавшие с российской стороны опровержения и указания на полную неуместность подобных фейковых вбросов.

«Причем это же явно формирование некоего информационного пакета, набора для продвижения его дальше. То есть это вопрос не столько информирования своей аудитории, сколько навязывания этой мысли, этой идеи, этой концепции другим СМИ, которые ориентируются на действительно телеканал широкого охвата. Естественно, российская позиция не представлена и не цитировалась в данном контексте практически никак», — говорит Захарова.

Просьбы прекратить поток несостоятельной лжи не привели к результату, а все «оценки» для подстраховки приводились со ссылкой на якобы высказывания бывших и нынешних американских официальных лиц. Россия неоднократно указывала на абсурдность и недопустимость подобных заявлений, которые не способствуют созданию нормального медийного фона в международной повестке и уже тем более не помогают нормализации российско-американских отношений.

Мария Захарова также указывает на то, что все подобные инсинуации являются результатом сознательной редакционной политики руководства телеканала. По её словам, это не естественные журналистские расследования, потому что это абсурд, не журналистская импровизация, не непрофессионализм журналистов. Это сознательная политика, которая спускается корреспондентам сверху. Формируется ли она внутри телеканала или спускается телеканалу сверху — уже другой вопрос. Однако, предполагает Захарова, кому-то в Вашингтоне не по душе мысль о возможном улучшении отношений между Россией и США.

Напомним, Сергей Кисляк состоит на дипломатической службе с 1977 года. С июня 2008 года Кисляк является Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в США.