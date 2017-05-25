Москва, 25 мая, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Правительство предлагает выплачивать пенсии напрямую из федерального бюджета, чтобы не финансировать дыру в Пенсионном фонде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

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Минфин предложил выплачивать фиксированную часть пенсии напрямую из федерального бюджета, пишет газета «Ведомости». По мнению ведомства, такое нововведение облегчит проведение налогового маневра 22/22 (снижение ставки страховых взносов до 22% и одновременное увеличение ставки НДС до того же уровня).

«Такое предложение связано с растущими издержками Пенсионного фонда. В конечном итоге, из бюджета финансируется дыра в Пенсионном фонда, и чтобы избежать этого, предлагается выплачивать пенсии напрямую из бюджета, а Пенсионный фонд самостоятельно и оперативно сможет решать проблему с нехваткой капитала», — отмечает Сигал.

По его словам, такое нововведение выгодно в первую очередь Минфину. Пенсионный фонд, напротив, окажется в проигрыше.

«Эта мера позволяет сократить существенную расходную статью на финансирование Пенсионного фонда ПФР, а вот для самого фонда это не очень хорошая история, поскольку этот институт может лишиться существенного притока капитала», — подчеркивает Сигал.