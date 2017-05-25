Ярославль, 25 мая, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Убыток по итогам 2016 года АО «Корпорация развития ЯО» составил 20 млн 478 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

«Корпорация развития Ярославской области» была создана в январе 2017 года, став правопреемником АО «Ярославский индустриальный парк». Видимо, именно о его финансовом результате и идет речь. В самой компании корреспонденту ИА REGNUM отказались комментировать факт убытков. «Ярославскому индустриальному парку» принадлежал индустриальный парк «Новоселки» в Ярославле и четыре промышленных парка в области.

Как говорится в сообщении департамента имущественных и земельных отношений, несмотря на отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году работа по реализации инвестпроектов продолжается.

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