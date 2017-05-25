Ростов-на-Дону, 25 мая, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Для 15 тыс. одиннадцатиклассников и 36 тыс. девятиклассников Ростовской области прозвучал последний звонок. Попрощались со школьной скамьей и кадеты Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса. Праздник состоялся в казачьей столице — Новочеркасске, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Встреча поколений

Булатова Екатерина ИА REGNUM Кадеты-выпускники

Булатова Екатерина ИА REGNUM Юные кадеты

«Верны заветам старины» — таков девиз корпуса. Педагоги и кадеты свято чтут историю и традиции казачьего края — Тихого Дона. Здесь ребята не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием — шашкой.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Показательные выступления кадет

Булатова Екатерина ИА REGNUM Марш на плацу корпуса

Поприветствовал ребят первый заместитель губернатора Ростовской области — атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров.

«Вы на пороге большой жизни. Гораздо раньше сверстников вы сделали выбор жизненного пути. И это — служба Родине. Перед вами открываются самые просторные пути для получения хорошего престижного образования. Пройдя кадетскую закалку и получив прививку казачьего патриотизма вы будете достойно нести честь старейшего казачьего учебного заведения и звание донского казака, на любом поприще», — напутствовал он кадет.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Старшие товарищи и офицер-воспитатель

Булатова Екатерина ИА REGNUM Кадеты

Кадетский корпус единственный в стране, который имеет богатые традиции, по праву гордится своей родословной и стремится внести свой вклад в современную летопись казачьего образования на Дону. Образовательное учреждение было основано 28 февраля 1883 года по Высочайшему повелению Государя Императора Александра III и стало одним из лучших и престижнейших военных учебных заведений России.

В новейшей истории Донской императора Александра III казачий кадетский корпус в 2017 году вошёл в десятку лучших казачьих кадетских корпусов России.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вынос Знамени корпуса

Выпускник 2017 года Эдуард Дурнев приехал на Дон из посёлка Октябрьский Республики Калмыкия с единственной целью — поступить в кадетский корпус. И своей цели он достиг, успешно сдав вступительные экзамены.

«Я поступил сюда пять лет назад и за моей спиной огромный багаж знаний. Особо крепка дружба между ребятами. В дальнейшем я хочу продолжить военную карьеру, это моя цель по жизни. Я стремлюсь к ней с самого детства и прилагаю все усилия, чтобы достичь этого. Планируют поступить в Московское высшее военное командное училище, окончить его и в дальнейшем продолжить службу Родине», — отметил кадет.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Выпускники 2017 года

Ещё в детстве, увидев военный фильм, я решил поступить в кадетский корпус. Здесь мне дали хорошую военную подготовку, у меня закалился характер. С ребятами у нас дружный коллектив, мы 24 часа в сутки были плечом к плечу, делим хлеб. Будем стараться и дальше видеться, чтобы не терять дружбу. Кадетское братство — это когда один за всех и все за одного. Я буду очень скучать по этому», — поделился выпускник Денис Бирюков из Донецка Ростовской области.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Запуск шаров

В этот день были поощрены кадеты, показавшие лучшие результаты в учёбе, занявшие первые места в спортивных соревнованиях. А воспитаннику Денису Валендеру был вручён Знак Фонда имени генерала Геннадия Трошева «За отличие».

Выпускники простились со Знаменем кадетского корпуса и передали его новой знаменной группе — 10-классникам, исполнили «Кадетский вальс», поблагодарили учителей и наставников за их терпение и труд.