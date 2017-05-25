Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 мая, 2017, 16:51 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области решен вопрос о закрытии полигона ТБО и заказан проект рекультивации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Администрация Переславля Полигон ТБО в Переславле

Нынешний полигон существует с 1969 года, и с того времени он без остановки набирает свой объем. Всё это время технологию укладки отходов никто не соблюдал, не велась сортировка мусора и не было трамбовочных машин. Действующий полигон находится в плачевном состоянии.

«Сейчас уже можно смело говорить о закрытии полигона ТБО и поиске места для создания полигона нового. Уже заказан проект рекультивации. Если все пойдет, как намечено, то уже в этом году мы сможем закрыть действующий полигон и приступить к рекультивации», — сказал исполняющий обязанности мэра города Владимир Волков.

На полигоне ТБО была проведена выездная комиссия во главе с исполняющим обязанности мэра города Переславля-Залесского Владимиром Волковым и Переславским межрайонным прокурором Андреем Фольцем. Участниками был намечен план действий по подготовке полигона к рекультивации и закрытию. Сейчас ведутся переговоры на уровне регионального правительства для подбора места для нового полигона ТБО, который будет соответствовать всем требованиям экологической безопасности, с использованием современных технологий переработки, сортировки и складирования мусора.