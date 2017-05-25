Москва, 25 мая, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Комитет ОПЕК+ принял решение продлить ограничения по добычи нефти на следующие 9 месяцев. Однако при этом объемы ограничений сохранились, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Страны ОПЕК должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей, а страны не-ОПЕК на 558 тыс. баррелей, из которых на Россию приходится 300 тыс. баррелей.

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«Также, стоит отметить, что к соглашению добавилась Экваториальная Гвинея ставшая 15-м членом ОПЕК, включая Индонезию, которая в ходе последней конференции в ноябре 2016 года приостановила свое членство. Одновременно с этим условия для Ирана, Ливии и Нигерии остались прежними, ограничения на них распространяться не будут. Ирану было разрешено наращивать производство до 3,797 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

«После выхода данных на рынке нефти сложилась классическая ситуация — «покупай на слухах, продавай на новостях». На этом фоне нефть марки Brent снижалась в район уровня 52,70, где проходит 50-дневная скользящая средняя. К текущему моменту котировки снова стабилизировались в районе уровня 54 доллара за баррель», — отметил Капустянский.

В целом, по его мнению, «результаты заседания оказались не такими плохими. Соглашение продлено на 9 месяцев, а впереди продолжение автомобильного сезона в США. Пока статистика по запасам нефти и нефтепродуктов дает повод рассчитывать на удачное продолжение сезона».

«В случае если этот сценарий будет реализован, то по крайне мере до конца лета котировки по нефти Brent будут консолидироваться в широком боковике с зоной сопротивления $55−57 и зоной поддержки $47−46 долларов за баррель», — полагает эксперт.

В свою очередь ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров заявил корреспонденту ИА REGNUM : «Дальше предстоит рутинная работа по достижению заявленных целей. Пока нефть снижается на фоне неоправдавшихся завышенных надежд на более масштабное сокращение добычи».

«В целом же решение благоприятно для рынка нефти и после коррекционных импульсов вполне вероятна стабилизация в достигнутом диапазоне. Более выраженный рост нефтяных котировок произойдет в случае получения подтверждающих данных, что мировые запасы начали снижаться», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая ОПЕК на заседании в Вене приняла решение продлить действующее сейчас соглашение по снижению и заморозке добычи нефти еще на 9 месяцев. Таким образом, ограничения будут действительны до 31 марта 2018 года.

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