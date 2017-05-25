Кишинёв, 25 мая, 2017, 16:48 — ИА Регнум. «У Молдовы нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья нет его без Молдовы», — заявил президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала НТВ-Молдова.

Presedinte.md Игорь Додон

Додон выразил уверенность, что Приднестровье никогда не будет независимым государством. «Когда кто-то с левого берега говорит, что мы никогда не будем вместе, я спрашиваю: хотите в Украину? Вы должны выбрать, дорогие приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса как субъекта Российской Федерации не будет, только объединение в рамках единого государства. Мы найдем формулу. Давайте обсуждать», — сказал он.

Додон также заявил, что за последние 25 лет в экономику Приднестровья Россией было в разной форме инвестировано около $15 млрд. В эту сумму он включил и почти $7 млрд приднестровского долга за газ, который юридически числится за Молдавией.

«Правый берег никогда не получал столько денег. С такими деньгами в регионе, где живет 300−400 тыс. человек, можно было построить второй Дубай. Здесь кроется проблема. Есть силы, которые не хотят нашего сближения», — добавил президент Молдавии.

Позже на своей странице в Facebook Додон прямо обвинил власти ПМР в том, что они «дерибанят» российскую финансовую помощь. «Я уважаю Вадима Николаевича Красносельского (президент Приднестровья — прим. ИА REGNUM ), он человек опытный, мы нашли с ним общий язык. Я очень надеюсь, что он не будет поддаваться интересам тех, кто хочет, чтобы Приднестровье оставалось так же, чтобы дерибанило деньги, которые получает по газу и другие субвенции», — написал Додон.

«Более 15 миллиардов долларов, включая 7 миллиардов долга за газ, вложили в экономику Приднестровья за последние два десятилетия. Правый берег Днестра никогда не получал такие деньги. На них можно было превратить Приднестровье во второй Дубай. Где эти деньги?» — задается вопросом Додон.

Его заявления стали ответом на высказанную накануне позицию президента ПМР Красносельского. Тот призвал Додона убрать в сторону лозунги о «федерализации», к которой не готовы ни Молдавия, ни ПМР, и заняться решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются граждане Молдавии и Приднестровья.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон ранее поддержал введение на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.

Додон, отметим, является открытым сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. В ходе предвыборной кампании Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».