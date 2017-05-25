Киев, 25 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. «Цивилизованный мир должен объединиться вокруг защиты европейских ценностей и уважения к международному праву. Внешняя агрессия в отношении Украины стала вызовом для всех цивилизованных стран». Как сообщает 25 мая пресс-служба украинского правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Гройсман

«Вопрос «российской агрессии» — это серьезный вызов не только для Украины, но и для всех цивилизованных стран. Я очень сильно надеюсь, что мы и в дальнейшем будем вместе отстаивать европейские ценности и возвращать уважение к международному праву, которое отсутствует у страны-агрессора. Нам надо быть едиными в достижении цели, а наша цель — это мир», — сказал Гройсман.

По его словам, Россия в отношении Украины проводит экономическую, энергетическую и информационную агрессию. В этом контексте он подчеркнул, что санкции, «введенные в качестве наказания за неуважение к международному праву, аннексию, вторжение в суверенное государство», могут быть сняты только как вознаграждение за выполнение Минских договоренностей.

«Я понимаю, что есть сегодня экономическая цена, которую платят демократические страны за ценности. Но если мы обменяем нашу свободу и ценности на сиюминутные выгоды, зло распространится по всему миру. Если мы отступим, цивилизованный мир просто окажется под угрозой. Наша задача — стать сильными и заставить агрессора вернуться (в свои границы)», — добавил Гройсман.

Он заверил, что Украина прилагает все усилия для выполнения Минских соглашений. При этом Гройсман рассказал баварской стороне о ситуации в Донбассе и сообщил, что «ДНР и ЛНР не прекращают обстрелы».

«Сегодня идет борьба за ценности. Наши войска сегодня защищают не только границы Украины, но и границы Европы. Украинский Крым был прекрасным курортом — сегодня Крым из курорта превратился в сверхмощную военную базу, которая создает угрозу не только Украине, но и всему миру», — считает Гройсман.

Премьер также поблагодарил Федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее «историческую роль» в вопросе урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Напомним, 24 мая издание Der Tagesspiegel написало, что канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президентов Украины, Франции и России Петра Порошенко, Эммануэля Макрона и Владимира Путина на саммит по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Меркель встретилась с Порошенко в Германии, а с президентом Путиным — в Сочи в начале мая. Во время встречи Порошенко заявил, что Минским соглашениям нет альтернативы.