Вашингтон, 25 мая, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» выведен из военно-морской базы Норфолк в море для второго этапа испытаний, сообщает 25 мая портал Navaltoday.com.

U.S. Navy Атомный авианосец «Джеральд Форд»

По данным портала, приемочная комиссия ВМС США должна оценить готовность авианосца к участию в военно-морских операциях и проверить соответствие новейшего авианосца техническим условиям, указанным в контракте.

В течение нескольких суток испытаний комиссия проверит, как экипаж «Джеральда Форда» будет управлять высокотехнологичным оборудованием корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, «Джеральд Р. Форд» является головным кораблем в серии авианосцев новейшего проекта, строящихся для ВМС США. Еще два однотипных корабля, получивших названия «Джон Ф. Кеннеди» и «Энтерпрайз», уже строятся в США.

Постройка авианосца «Джеральд Форд» была начата в августе 2005 года. Новый корабль сначала планировали принять на вооружение флота в сентябре 2014 года, потом сдвинули этот срок на сентябрь 2016 года. Теперь Пентагон рассчитывает ввести новый авианосец в строй в течение 2017 года.