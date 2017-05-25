Ярославль, 25 мая, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Бывший помощник депутата Ярославской областной думы Андрея Потапова Вадим Ногинов обвиняет своего бывшего шефа в нападении. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам Вадим Ногинов, все произошло вечером 24 мая. По факту случившегося он написал заявление в полицию.

ИА REGNUM Яроблдума

По словам Ногинова, в тот вечер он позвонил депутату и попросил вернуть долг. В период избирательной кампании по выборам депутатов Ярославской областной думы Ногинов работал водителем автомобиля ярославского отделения ЛДПР. Как утверждает Вадим Ногинов, он вкладывал свои денежные средства в заправку автомобиля и в его ремонт.

«После звонка я пошел до магазина, ко мне прибежала жена и сказала, что приехали какие-то бандиты. Я подошел к дому, где увидел Андрея Потапова с двумя людьми крепкого телосложения. Он начал меня оскорблять, угрожать, после чего набросился и нанес мне несколько ударов. Я дал сдачи, и Потапов с неизвестными уехали. Я вызвал полицию и написал заявление. Также сегодня я подал заявление в комитет по депутатской деятельности, этике и регламенту Ярославской областной думы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Вадим Ногинов.

В УМВД России по Ярославской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об инциденте и о том, есть заявление на Потапова, а также проводятся ли по нему какие-либо действия. Сам Андрей Потапов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM также не смог подтвердить или опровергнуть факт инцидента, заявив, что «это ерунда» и пообещав «разобраться с этим вопросом».

Андрей Потапов возглавляет региональное отделение ЛДПР, в Яроблдуме работает заместителем председателя комитета по депутатской деятельности, этике и регламенту. К слову, это не первый подобный случай с участием Андрея Потапова. В период выборов депутатов Ярославской областной думы в 2013 году на Андрея Потапова напал житель города Данилова.