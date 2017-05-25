Севастополь, 25 мая, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Министерство экономического развития обсуждает с коммерческим банком возможность кредитования подрядчиков трех социальных объектов в Севастополе для активизации работ на объектах ФЦП. Об этом 25 мая заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров по итогам совещания в правительстве Севастополя о ходе выполнения графика мероприятий ФЦП, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Верещагин. Севастополь

«По трем детским садикам есть вопросы к подрядным организациям — отсутствие оборотных средств. Мы оговорили с банком «РНКБ», чтобы они оперативно обеспечили кредитование для пополнения оборотных средств, — сказал он. — Это позволит активнее мобилизовать силы подрядных организаций и сократить сроки отставаний».

Назаров пояснил, что кредитование будет происходить под гарантии заключенных госконтрактов, поскольку авансовые платежи контрактами не предусмотрены. Приблизительная сумма, которая потребуется — около 50−60 млн рублей на каждый объект.

«У нас нет проблем с подрядными организациями. Они выполняют работы и предъявляют их к оплате», — возразил врио губернатора Дмитрий Овсянников.

По его мнению, инициатива министерства о кредитовании через «РНКБ» мало что изменит в ситуации.

«Если это произойдет — это хорошо. Если нет, то подрядчики все равно будут строить, предъявлять к оплате выполненные работы и выполнять все замечания», — сказал глава Севастополя.