Казань, 25 мая, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение упростить процедуры аренды помещений, где занимаются научной деятельностью молодые учёные Казанского федерального университета, и познакомился с учениками IT-лицея, который специализируется на информационных технологиях, робототехнике и программировании. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе университета, в главном корпусе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ гостям продемонстрировали путь высокотехнологичных разработок от исследований до внедрения в жизнь.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведев Дмитрий

Вместе с премьер-министром университет посетила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, которую воспитанники лицея поблагодарили за возвращение в школьную программу астрономии. «Сейчас по всей стране мы строим ещё три обсерватории, в которых школьники смогут изучать строение нашей вселенной», — рассказала Васильева лицеистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев прибыл в столицу Татарии с двухдневным визитом. Вечером 25 мая на базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета он проведёт заседание Президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию страны.

В рамках мероприятия участники, среди которых вице-премьер Аркадий Дворкович, министр финансов Антон Силуанов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, обсудят развитие студенческого технологического предпринимательства и роль университетского предпринимательства в экономике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

26 мая в Казани пройдёт Совет глав правительств СНГ, в котором примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев. В повестке совещания не только обсуждение дальнейшего взаимодействия, но и подписание междугородных договоров.

Их планируется подписать в сфере мирного атома, дистанционного зондирования планеты, а также для совместного противодействия производству и распространению контрафакта и защиты интеллектуальной собственности.

Также 26 мая пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета, объединяющего Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Повестка дня будет широкой: от механизма «единого окна» в рамках регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах до согласования специфических субсидий для промтоваров.