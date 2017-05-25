Москва, 25 мая, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Последние дни МИД отмечает закрепление положительной динамики военно-политической ситуации в Сирии, что напрямую связано с действием меморандума по созданию зон деэскалации. Основные нарушения фиксируются в районах, которые подконтрольны боевикам Джабхат-ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, с учетом угроз Анкары начать полномасштабную операцию против Сирийских демократических сил, вероятность эскалации конфликта на севере Сирии остается высокой.

Cma.army.mil Химическое оружие

В контексте происходящего МИД РФ обращает внимание на публикации в британских СМИ. Со ссылкой на обнаруженные иракским спецназом документы сообщается о проводимых игиловцами бесчеловечных опытах над людьми, с применением отравляющих веществ. Завербованные террористами иностранные специалисты-химики, ранее вовлеченные в военно-химические программы Ирака, Сирии и Ливии, уже экспериментируют в основном со вполне доступными на рынке химикатами.

«Многочисленные случаи применения боевиками химоружия, ставшие, даже по мнению западных СМИ, обычной практикой при обороне ими Мосула, наглядно свидетельствуют о масштабах проблемы химического терроризма на Ближнем Востоке. Между тем Россия на протяжении вот уже более трех лет, к сожалению, безуспешно, привлекает внимание к нескончаемым рецидивам химического терроризма в Сирии и Ираке. Фактически, это уже не отдельные случаи, это системность, которая приобретает трансграничный характер», — отметила Захарова, указав, то проблема рискует выйти за границы региона.

Несмотря на то, что необходимость сотрудничества выглядит очевидной, приходится признать очевидным противодействие попыткам РФ привлечь внимание к этому вопросу, которые происходит в угоду неким амбициям. Россия многократно призывала партнёров совместно противодействовать химическому терроризму. Именно на это был нацелен совместный российско-китайский проект резолюции Совбеза ООН, и поддерживаемая многими российская инициатива по выработке новой международной конвенции по борьбе с актами биологического и химического терроризма.

«С сожалением приходится констатировать, что все наши усилия либо не находят должной поддержки коллег из западных и других стран, либо откровенно блокируются ими», — сообщает Захарова.

Видимо, всё это противодействие осуществляется в угоду неким, возможно геополитическим амбициям.

«Цинично закрываются глаза на многочисленные вопиющие инциденты с применением химического оружия террористическими и экстремистскими структурами. В этом пылу, в желании любой ценой смести режим, существующий в Сирии, видимо выгоднее безапелляционно и бездоказательно обвинять во всём законно избранное правительство в Сирии», — подчеркнула Захарова.

По её словам, это служит лишь на руку террористам, которые продолжают повсеместно применять не только хлор и другие отравляющие химикаты, но и полноценные боевые вещества уже собственного производства. А с переносом террористами своей химической и производственно-исследовательской базы на сирийскую территорию количество инцидентов с применением химических веществ Сирии будет увеличиваться.

«И нетрудно догадаться, кого в них будут стремиться обвинить. Конечно, речь будет идти о вооруженных силах и правительстве Сирии», — уверена Захарова.

Напомним, что поводом для ракетного удара США по сирийской авиабазе в Хан-Шейхуне послужило обвинение Дамаска в химической атаке в Идлибе 4 апреля.