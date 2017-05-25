Тель-Авив, Израиль, 25 мая, 2017, 16:50 — ИА Регнум. «Выживание Асада отвечает наилучшим интересам Израиля» — под таким заголовком израильский центр стратегических исследований BESA (The Begin-Sadat Center for Strategic Studies) опубликовал сегодня, 25 мая, доклад своего эксперта доктора Эди Коэна.

Kremlun.ru Башар Асад

В начале первого срока президента США Дональда Трампа многие считали, что его повестка дня не включает в себя устранение Башара Асада от власти до тех пор, пока он сражается с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Коэн.

Однако удар американских крылатых ракет по сирийской авиабазе после химической атаки свидетельствует, что Трамп, похоже, передумал, и это вызывает новые вопросы.

Кто станет следующим правителем Сирии? Появится ли новый диктатор, или это будет демократически избранный президент, которому будет трудно работать на бурном Ближнем Востоке? Как следующий правитель будет относиться к Израилю? Какова будет судьба Голанских высот?

Несмотря на громогласные заявления руководителей сирийского режима о стремлении к тотальной войне с Израилем, на протяжении почти четырех десятилетий на Голанах царили мир и спокойствие, что позволило Израилю развивать этот район, обрабатывать землю, строить кибуцы и обустраивать туристические объекты.

Израиль окружен врагами. И ему нужны враги во главе с сильными, стабильными правителями, которые будут контролировать свои армии и предотвращать как стрельбу, так и проникновение на израильскую территорию. И старший, и младший Асады преуспели в этом.

Сейчас Сирия опускается в руки экстремистских ополченцев. Сирия рухнула, так же, как и ее понимание с Израилем, по его территории вновь наносятся минометные залпы.

Сирия больше не может функционировать как суверенное государство, и это плохо для Израиля. Со всем сожалением по поводу неуважения к человеческой жизни и отвращения к резне Башара Асада в отношении своего народа, сильный сирийский президент с твердым контролем над государством представляет жизненно важный интерес для Израиля.

Учитывая исламистские альтернативы его правлению, может статься, что соседи Сирии, в том числе Израиль, ощутят его потерю по мере того, как Сирия будет быстро «ливанизироваться». Раздел страны на несколько частей, каждая из которых контролируется отдельной группой/ сектой, вряд ли принесет пользу Израилю или Ближнему Востоку в целом, резюмирует эксперт BESA.