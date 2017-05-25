Москва, 25 мая, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Экваториальная Гвинея стала новым членом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сегодня, 25 мая, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам 172-го саммита ОПЕК, сообщает РБК.

Sadalmelik; Савин А. С Экваториальная Гвинея

Руководство картеля одобрило заявку, поданную этой страной. Таким образом, Экваториальная Гвинея стала 14-м членом ОПЕК.

Заявку на вступление в ОПЕК Экваториальная Гвинея подала в январе 2017 года.

Экваториальная Гвинея — третий по величине производитель нефти в Тропической Африке (после уже входящих в ОПЕК Нигерии и Анголы). В 2015 году совокупные ее резервы в стране оценивались в 1,1 млрд баррелей, среднесуточный уровень добычи по итогам года составил 289 тыс. баррелей нефти.

В конце 2016 года власти Экваториальной Гвинеи поддержали заключенное ОПЕК с не входящими в картель странами соглашение о сокращении объемов нефтедобычи.

В первой половине 2017 года Экваториальная Гвинея должна сократить суточную добычу нефти на 12 тыс. баррелей.

Напомним, в настоящее время в ОПЕК входят 13 государств: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эквадор. В ноябре 2016 года свое членство в картеле приостановила Индонезия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая ОПЕК на заседании в Вене приняла решение продлить действующее сейчас соглашение по снижению и заморозке добычи нефти еще на 9 месяцев. Таким образом, ограничения будут действительны до 31 марта 2018 года.

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