Рига, 25 мая, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Латвийские наркоманы сами себя обеспечивают марихуаной и она больше не является контрабандным товаром, так как ее выращивают в Латвии уже в промышленных масштабах, пишет газета «Сегодня». Как заявляют представители полиции, выращивание и торговля «одурманивающей травой» превратилось в успешный и доходный бизнес.

Desktopwallpapers.org.ua Марихуана

Так, за 2016 год полиция произвела 847 конфискаций марихуаны — начиная от пары граммов, заканчивая сотнями килограммов. «Дел, связанных с выращиванием марихуаны в квартирах или домах, у нас стало на 50% больше. Марихуановый бизнес имеет успех, в том числе и потому, что в Латвии уничтожен ее самый большой конкурент — спайс», — сообщил начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Стражи порядка признают, что в Латвии марихуану выращивают в любое время года. Однако наибольшая активность начинается летом, когда жители начинают выращивать марихуану на открытом воздухе без специального оборудования.

Напомним, на латвийском рынке наркотиков первое место по объемам конфискации уже несколько лет подряд занимает марихуана, а на втором месте находится метамфетамин.

Наркологи признают, что большая часть курильщиков марихуаны в Латвии являются молодыми людьми в возрасте до 30 лет.