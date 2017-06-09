Санкт-Петербург, 9 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 27 мая Временное правительство признало желательным привлечение для сельскохозяйственных работ 1917 г. трудовых дружин учащихся, с предоставлением министру продовольствия права утвердить правила об этих дружинах.

Украинская демонстрация

Временное правительство поручило министрам путей сообщения, финансов, земледелия, торговли и промышленности, труда и продовольствия разработать и представить на утверждение правительства предположения об образовании высшего государственного органа по вопросам упорядочения хозяйственной жизни страны и установления общего плана народного хозяйства.

По сведениям «Речи», в министерство финансов за последнее время поступают от различных отделений государственного банка в провинции сообщения о том, что местные исполнительные Комитеты революционных организаций обращаются к ним с требованиями о выдаче сведений, касающихся движения вкладов частных лиц. Некоторые комитеты требуют сведения о валовой и чистой прибыли банков и их отделений. Имеются также сведения о том, что в некоторых городах комитеты требуют от отделений банков сведения о состоянии текущих счетов клиентов или налагают запрещение на такие текущие счета и т. д. Находя все эти требования незаконными, министерство финансов обратилось к министру-председателю Львову с письмом, в котором просит его принять меры к разъяснению Всем указанным комитетам незаконности их требований.

Представители горнопромышленников юга России обратились к Временному правительству с просьбой определенно указать, какой экономической программой будет руководствоваться оно в своей деятельности. Промышленники заявили, что для них не ясно, думает ли правительство приступить к социализации промышленности или намерено развивать частную промышленность и не предполагает уничтожить капиталистический строй. Если правительство думает, что частная промышленность еще должна существовать в России, то какими способами оно имеет в виду ее поддерживать: указание на предстоящее увеличение налогового бремени не является ответом. Промышленники указали на отсутствие законов, на которые могла бы опираться русская промышленность, и на царящую анархию. Обсуждение заявления промышленников Временным правительством отложено.

Министр путей сообщения Некрасов издал циркуляр о совместной деятельности железнодорожной администрации с железнодорожным союзом. Основной формой участия органов союза в железнодорожном деле должно быть осуществление ими общественного контроля и наблюдение за работой железных дорог, и дача указаний ответственным лицам. Указания эти отнюдь не могут, однако, носить императивного характера.

По мнению Некрасова, высказанному им в беседе с представителями печати, несоответствие правовых и экономических условий работы железнодорожных служащих требованиям времени и невозможность быстрого изменения этих условий создали на железных дорогах почву для частых недоразумений и столкновений, в разрешении которых железнодорожные организации являются совершенно необходимыми факторами порядка.

Железная дорога

Временное правительство постановило образовать при министерстве труда особое междуведомственное совещание для рассмотрения мероприятий отдельных ведомств, касающихся условий и оплаты труда служащих и рабочих на государственных предприятиях.

Временное правительство приняло постановление об образовании комиссии при министерстве труда по вопросам Донецкого бассейна, с участием представителей местных рабочих и промышленников.

Английский министр Гендерсон в своей речи в Исполкоме Петроградского Совета заявил, что британский пролетариат с самого начала поддерживал эту войну не как войну завоевательную и сражается только для того, чтобы защитить свою страну и заставить уважать международные договоры. Английские рабочие вместе с русскими товарищами заявляют, что мир должен быть миром без аннексий и контрибуций, на основе права наций на самоопределение.

Исполком Петербургского Совета, обсудив вопрос о возможности забастовки на Петербургском железнодорожном узле, вследствие неполного удовлетворения требований железнодорожников, принял следующую резолюцию:

«Обсудив вопрос о возможности возникновения забастовки на Петроградском железнодорожном узле и признавая все чрезвычайное значение, которое такая забастовка может иметь в условиях войны и революции, Исполнительный Комитет считает необходимым обратиться к товарищам железиодорожникам и предложить им совместно с Исполнительным Комитетом и союзом металлистов срочно обсудить меры и пути, которые должны быть найдены для урегулирования конфликта без забастовки».

Исполком, обсудив доклад своей законодательной комиссии в связи с работами особого совещания по выработке проекта о выборах в Учредительное собрание, постановил, после продолжительных прений, поручить своим представителям в особом совещании настаивать на установлении возрастного ценза при выборах в Учредительное собрание в 18 лет, на скорейшем окончании работ комиссии особого совещания об активном и пассивном избирательном праве и на скорейшем опубликовании Временным правительством декрета о выборах в Учредительное собрание, о порядке производства выборов и о сроке созыва Учредительного собрания.

Комиссия при особом совещании об активном и пассивном избирательном праве большинством голосов высказалась за 18-летний возрастной ценз для участия в выборах в Учредительное собрание. Комиссия по выработке закона о выборах в Учредительное собрание большинством голосов против четырех высказалась за пропорциональную систему выборов.

Демонстрация в поддержку Учредительного собрания

Комиссия по реформе судебных уставов постановила предать бывших членов царского правительства суду присяжных.

Частное совещание членов Государственной думы постановило поручить председателю Госдумы Родзянко передать Временному правительству, что совещание признало необходимом принять самые решительные меры к освобождению невинных офицеров из кронштадтских тюрем и переводу тех офицеров, против которых выдвигаются какие-либо обвинения, в Петербург.

Троцкий пишет по этому поводу:

«На верхах решено было воспользоваться счастливым случаем и дать кронштадтцам урок, заставив их заодно расплатиться и за прежние грехи. Прокурором выступал, конечно, Церетели. С патетическими ссылками на свои собственные тюрьмы он особенно громил кронштадтцев за то, что они держат в крепостных казематах 80 офицеров. Вся благомыслящая печать ему вторила. Однако даже соглашательские, т. е. министерские, газеты должны были признать, что дело идет о «форменных казнокрадах» и о «людях, до ужаса доводивших кулачную расправу». Матросы-свидетели, по словам «Известий», официоза самого Церетели «показывают о подавлении (арестованными офицерами) восстания 1906 года, о массовых расстрелах, о баржах, переполненных трупами казненных и потопленных в море, и о других ужасах … рассказывают совершенно просто, как обычные вещи».

Кронштадтцы упорно отказывались выдать арестованных правительству, которому палачи и казнокрады из благородного сословия были неизмеримо ближе, чем замученные матросы 1906-го и других годов. Не случайно же министр юстиции Переверзев, которого Суханов мягко называет «одной из подозрительных фигур в коалиционном правительстве», систематически освобождал из Петропавловской крепости наиболее гнусных деятелей царской жандармерии. Демократические выскочки больше всего стремились к тому, чтобы реакционная бюрократия признала их благородство.

На обвинения Церетели кронштадтцы отвечали в своем воззвании: «Арестованные нами в дни революции офицеры, жандармы и полицейские сами заявили представителям правительства, что они ни в чем не могут пожаловаться на обращение с ними тюремного надзора. Правда, тюремные здания Кронштадта ужасны. Но это те самые тюрьмы, которые были построены царизмом для нас. Других у нас нет. И если мы содержим в этих тюрьмах врагов народа, то не из мести, а из соображений революционного самосохранения». 27 мая кронштадтцев судил Петроградский Совет. Выступая в их защиту, Троцкий предупреждал Церетели, что в случае контрреволюционной опасности, «когда контрреволюционный генерал попытается накинуть на шею революции петлю, кадеты будут намыливать веревку, а кронштадтские матросы явятся, чтобы бороться и умирать вместе с нами». Это предупреждение осуществилось через три месяца с неожиданной буквальностью: когда генерал Корнилов поднял восстание и повел войска на столицу, Керенский, Церетели и Скобелев вызвали кронштадтских матросов для охраны Зимнего дворца».

Опубликован приказ военного и морского министра Керенского от 25 мая об отчислении генерала от кавалерии Ромейко-Гурко от должности главнокомандующего западными армиями. Приказ этот вызван тем, что генерал Гурко 15 мая подал Верховному главнокомандующему рапорт и копию его препроводил министру-председателю, прося довести до сведения Временного правительства, что при создавшихся в армии условиях, благодаря обнародованию приказа армии и флоту о декларации прав военнослужащих, он снимает с себя всякую нравственную ответственность за благополучное ведение порученного ему дела.

На фронте

Генерал Щербачев послал телеграмму военному министру с сообщением о ликвидации волнения, происшедшего на румынском фронте среди трех полков. Щербачев телеграфирует, что в связи с состоявшимся распоряжением о расформировании некоторых небоеспособных дивизий, в одной из армий румынского фронта подлежали расформированию одна пехотная, одна стрелковая и одна сибирская стрелковая дивизия. Переданное в полки приказание о расформировании дивизии, о переходе ее в новый район тремя полками исполнено не было, причем они потребовали дивизию не расформировывать. Убеждения командиров, офицеров и делегатов различной рода комитетов, по словам Щербачева, влияния не возымели, и солдаты некоторых полков начали производить в окрестностях города бесчинства, которые сопровождались арестами и избиением офицеров. Волнения начались 23 мая и кончились благодаря принятым мерам 25 мая. Из полка арестовано более 200 солдат, арестован также подпоручик Филиппов как «вожак». В ночь на 26 мая полк выступил по назначению. Щербачев сообщает, что «все обошлось без пролития крови».

В Петербурге начались выборы в районные городские думы. При выборах борются между собою три главные группы. Первая группа состоит из большевиков, объединенцев (во главе с Троцким), меньшевиков-интернационалистов (во главе с Мартовым) и из польских, литовских и другах национальных социал-демократов (кроме Бунда). Эта группа против империалистической войны, «займа свободы» и вхождения в буржуазное правительство. Вторая группа состоит из меньшевиков-оборонцев, плехановцев, бундовцев, трудовиков и эсеров. Эта группа за войну, «заем свободы» и за поддержку Временного правительства. Третья группа— кадеты, около которых объединилось большинство буржуазии.

Кронштадтский Совет рабочих, солдатских и матросских депутатов, осведомившись о резолюции Петербургского Совета о кронштадтских событиях, постановил обратиться ко всей революционной и демократической России с декларацией. Совет протестует против «злобных перьев контрреволюционных клеветников», которые пишут,

«будто мы, кронштадтцы, зовем народ к произволу, самосуду и анархии; будто мы подвергаем мучениям арестованных нами насильников и слуг царизма; наконец, будто мы отказались признавать власть Временного правительства, отложились от России и образовали самостоятельную кронштадтскую республику…

Мы, кронштадтцы, остаемся на своем посту, — на левом фланге великой революции. Мы надеемся, мы верим, мы убеждены, что каждый новый день будет все больше раскрывать глаза самым темным и отсталым слоям русского народа, и что близок час, когда объединенными усилиями трудящихся масс вся полнота власти в стране перейдет в руки Совета солдатских и рабочих депутатов. Вам, братья по революции в Петрограде и во всей России, мы протягиваем нашу руку — мы, матросы, солдаты и рабочие города Кронштадта. Наше единство несокрушимо, наша связь нерасторжима, наша верность незыблема! Долой клеветников и совратителей революционного народа! Да здравствует русская революция!»

Принятая декларация по решению Совета была вечером оглашена на митинге матросов и солдат, на котором наряду с другими выступал с речью приехавший из Петербурга Троцкий.

Рабочие

С 25 по 27 мая в Москве происходил съезд рабочих депутатов Московской губернии. Во время своей работы съезд реорганизовался, избрал из своей среды Исполком и объявил себе Московским Губернским Советом рабочих депутатов. По вопросу об отношении к Временному правительству съезд принял резолюцию, предложенную большевиками: буржуазия толкает Россию к гибели, второе Временное правительство не защищает интересов революционной демократии, выразителем этих интересов являются Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, к которым и должна перейти власть в стране.

Украинские газеты приводят текст украинской декларации, переданной специальной делегацией Временному правительству и Петербургскому Совету. В ней изложены следующие требования, которые должны быть удовлетворены немедленно:

«1) издание правительственного акта, в котором в том или ином виде будет высказано принципиальное доброжелательное отношение к лозунгу автономии Украины;

2) неизбежность постановки украинского вопроса на международной конференции в связи с судьбой Галиции и частями украинской земли, захваченной немцами, вынуждает сейчас принципиально решить вопрос об участии в этой конференции представителей украинского народа, ибо такое участие требует немедленного осуществления подготовительных практических шагов на зарубежной Украине;

3) для всестороннего ознакомления правительства с настроениями на Украине и требованиями украинского населения нужно назначить при Временном правительстве отдельного комиссара по делам Украины;

4) в губерниях с украинским населением должны быть особые комиссары;

5) в интересах повышения боевой силы армии и обновления дисциплины необходимо выделение украинцев в особые войсковые части как в тылу, так по возможности и на фронте;

6) признанную Временным правительством украинизацию начальной школы необходимо перенести на среднюю и высшую школы;

7) ответственные должности как гражданской, так и духовной администрации на Украине нужно замещать людьми, которые пользуются доверием населения, говорят его языком, знакомы с его требованиями;

8) для удовлетворения национально-культурных потребностей народа необходимо отпустить из государственного казначейства в распоряжение Центральной Рады соответствующие суммы;

9) необходимо разрешить въезд на родину тем зарубежным украинцам, которые неправильно были выселены из мест своего постоянного жительства, а также облегчить участь галичан, разместив их по украинским губерниям».

На Всероссийском съезде партии эсеров обсуждался вопрос о войне. Доклад о войне сделал Гоц. Он отметил то отношение, с которым, по его мнению, должна подходить партия к задачам фронта. Он указал, что путь Сепаратных соглашений должен быть категорически отвергнут. Основная цель партии социалистов-революционеров, как и других социалистических партий, — всеобщий мир — может быть достигнута не ослаблением и тем более не дезорганизацией фронта. Возрождение и укрепление боеспособности революционной армии, на которую выпала почетная роль защитника завоеваний русской демократии, являются одной из неотложных задач русской революции.

Эсеры

По мнению Гоца, та кампания, которая была поднята вокруг вопроса об опубликовании тайных договоров «с легкой руки большевиков», носила исключительно демагогический характер. Кому неизвестно, что «тайные договоры» давно уже стали секретом Полишинеля.

Содокладчиком по вопросу о войне выступил Камков, заявивший, что последовательные интернационалисты, к которым он причисляет и себя, не признают терминологии «революционное оборончество».

«Поскольку мы знаем, что империалистический трест провозглашает хищническую программу, постольку и мы фатально участвуем в империалистической войне. Армия прислушивается к нашему голосу. И пока мы не скажем ей, что мы отказались от захватнических планов Европы, никакие силы не смогут воссоздать ее мощь и боеспособность».

По мнению Камкова, тайные договоры должны быть опубликованы. На том же заседании выступил с речью Керенский, который заявил, что он как военный министр, во-первых, стремится к восстановлению контакта между командным составом и всей армией и, во-вторых, указывает на необходимость быть готовым к активным и пассивным действиям.

«Я считаю наступление делом стратегии. Моя задача — подготовить армию ко всем активным действиям, которых потребует дело русской революции…

Мы видим, к каким результатам пришли в Кронштадте, и я рад, что в мое отсутствие Сов. р. и с. д. вынес свое постановление относительно Кронштадта, под которым должен подписаться любой из нас. При старой власти мы боролись с системой, правда, плохой, но все же с определенными лицами. В настоящее время мы имеем дело с лицами безответственными».

Губернский съезд эсеров в Воронеже постановил требовать отозвания министров-социалистов из Временного правительства, если последнее не поведет активной политики мира.