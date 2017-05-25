Оренбург, 25 мая, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В Оренбурге возникли проблемы с открытием долгожданного аквапарка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, у чиновников нет оснований выдавать разрешения на ввод парка водных аттракционов в эксплуатацию. Основные претензии мэрии к застройщику — грубые нарушения утвержденной проектной документации, самовольная смена архитектурного решения, а также неудовлетворительное состояние прилегающей территории.

Keliukh Аквапарк

Между тем на официальных страницах аквапарка в соцсетях еще 15 мая появилась информация о том, что развлекательный центр откроется в июне. Пользователи с радостью восприняли эту новость. Однако 25 марта уже начали появляться настороженные вопросы: останутся ли горки вне здания и выдержат ли они сильные оренбургские морозы. Масла в огонь подлил комментарий: «Опасно… Там все на соплях… Не имею привычки ляпать, знаю, что даже ответственные люди увольнялись, не желая нести ответственность за этот объект, который строился с большими нарушениями и брали других, не хотелось бы ещё одного Трансвааля, у нас ведь всё обычно на авось» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM).

На фоне саморекламы аквапарка об уникальном месте для проведения семейного досуга и проектировании по самым современным стандартам безопасности и оснащенности, администрация Оренбурга заявила об отклонениях от утвержденной ранее проектной документации. В архитектурных решениях произошли существенные изменения. Так, фасады аквапарка выполнены с упрощением и заметным ухудшением общего архитектурного облика здания. В частности, при выполнении застройщиком работ по отделки фасадов строящегося объекта был применен профилированный лист вместо утвержденной фасадной системы. Использование профилированного листа не соответствует требованиям «Правил благоустройства города Оренбург» (профилированный лист допустим только для объектов под складские помещения, а также зданий, расположенных в промышленной зоне).

Кроме того, согласно законодательной процедуре, застройщик при смене архитектурного решения обязан сначала скорректировать проект, внести изменения в разрешение на строительство, получив согласование в органах местного самоуправления, и только после этого приступать к выполнению работ. В случае с ООО «Форсаж» (этой фирме принадлежит на праве собственности земельный участок, на котором возведен аквапарк) процедура была нарушена, поскольку большая часть работ уже выполнена.

На сегодняшний день застройщик, не получив нового разрешения на строительство с учетом корректировки проектной документации, продолжает строительство аквапарка в городе Оренбурге.

Для ввода в эксплуатацию объекта, кроме устранения вышеперечисленных нарушений, застройщику необходимо получить заключение о соответствии объекта техническим регламентам инспекции государственного строительного надзора Оренбургской области.

Напомним, аквапарк горожане ждут уже не первый год. Строительство с переменным успехом ведется с 2007 года.

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