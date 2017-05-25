Москва, 25 мая, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Компания Nissan отзывает в России 42 269 автомобилей модели Almera, причина отзыва заключается в выявленном дефекте установки заднего стекла, информация об отзыве размещена на сайте Росстандарта 25 мая.

Rudolf Stricker Nissan Almera

Под отзыв попадают автомобили Almera, произведенные Nissan в период с с ноября 2012 г. по июнь 2015 г. Как сообщает компания, заднее стекло машины могло быть установлено без применения грунтового слоя, вследствие чего оно может быть ненадежно прикреплено к кузову автомобиля.

Последствия подобного проявившегося дефекта могут быть разными, от появления в автомобиле шума и протекания в салон воды, до полного отсоединения стекла от кузова.

VIN-коды автомобилей, попадающих под отзыв, размещены на сайте Ростандарта, владельцы могут сверить их с кодами своих машин и в случае совпадения обратиться в дилерский центр.

В сервисных центрах будет произведена проверка наличия грунтового слоя, при необходимости заднее стекло будет переустановлено, все работы будут производиться за счет компании.

Напомним, в феврале 2017 года Nissan отозвал в России более 33 тыс. автомобилей Qashqai, причиной отзыва была недостаточная жесткость подкрылок задней правой колесной арки. Из-за подобного дефекта могла происходить утечка тормозной жидкости из двух гидравлических контуров.