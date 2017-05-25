Москва, 25 мая, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Законопроект, повышающий первый взнос на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в 2,5 раза, комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Проект закона предполагает, что для привлечения большего числа розничных инвесторов на российский фондовый рынок, необходимо увеличить предельный ежегодный взнос на ИИС до 1 млн рублей в течение календарного года с момента открытия счета. Сегодня совокупная сумма средств, которую можно передать по договору на ведение ИИС, составляет не более 400 тыс. рублей.

Как рассказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), ко второму чтению депутаты внесли в документ поправки, которые позволят увеличить порог взносов до 1 млн рублей не только на первый год ведения счета, но и на последующие.

«Законопроект направлен на то, чтобы повысить привлекательность индивидуальных инвестиционных счетов как инструмента долгосрочного инвестирования» , — отметил Аксаков.

Повышенный интерес розничных инвесторов к российскому фондовому рынку будет способствовать притоку дополнительных инвестиций в экономику РФ и улучшит инвестиционный климат страны, уверены авторы законопроекта.