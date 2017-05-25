Москва, 25 мая, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Российский рубль 25 мая плавно укрепляется в парах с долларом США и евро. До середины сессии для рубля все складывалось довольно ровно: спрос на рублевую ликвидность на внутреннем рынке способствовал определенному подъему отечественной валюты. Дополнительная опора, как и в последние дни, формировалась из дорогой нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

«Однако с появлением новостей о пролонгации соглашения ОПЕК на 9 месяцев баррель резко ослаб — а рубль остался на прежних позициях. Игры на «венских» горках продолжаются: сырьевая валюта активно дорожала на росте котировок нефти, но снижение игнорирует», — отметила Бодрова.

По ее мнению, «это значит, что владельцы денег carry trade не ждут ровным счетом никаких изменений денежно-кредитной политики ЦБ РФ и не переживают об инфляционных рисках».

Фундаментальная картина на подобном фоне остается прежней. Доллар проблематично «выбить» из диапазона 55,50−55,80 руб. Это оставляет шанс на плавное удорожание американской валюты далее. После того, как рыночных эмоции сойдут на нет, «американец» вернется к торгам в боковике 56−57», — считает экперт.

Добавим, 25 мая за американскую валюту к середине дня на Московской бирже дают 56,31 рубля (-0,16%). Евро торгуется по 63,15 рубля (-0,2%).

Официальные курсы Центробанка РФ на 26 мая составляют 56,07 рубля за американскую валюту (понижен на 20 копеек) и 63,01 рубля за евро (повышен на 9 копеек).

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