Мирный, Архангельская область, 25 мая, 2017, 16:42 — ИА Регнум. В Мирном состоялся успешный запуск космического аппарата нового поколения на ракетоносителе «Союз-2.1б», приуроченный к 80-летию Архангельской области и 60-летию государственного испытательного космодрома «Плесецк». Впервые на головной части ракеты — две эмблемы: 80-летия региона и 60-летия космодрома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Mil.ru Старт ракеты

По словам заместителя министра обороны России Тимура Иванова, ракетоноситель вывел на околоземную орбиту космический аппарат, все агрегаты работают в штатном режиме.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ в 2018 году запланировано произвести реконструкцию второго стартового комплекса для ракетоносителей «Союз-2» среднего класса, а в период с 2021 по 2025 годы — построить третий пусковой комплекс для ракетоносителя лёгкого класса.

Отметим, что в 2017 году космодром «Плесецк» празднует своё 60-летие, а год назад исполнилось 50 лет, как отсюда был осуществлён первый запуск ракеты-носителя «Восток-2» с аппаратом «Космос-112».

За прошедшие годы со стартовых комплексов самого северного космодрома планеты отправились на орбиту свыше трети всех космических аппаратов мира.

С космодрома «Плесецк» осуществлено более 1 500 пусков ракет-носителей типа «Восток», «Восход», «Молния», «Союз», «Космос-3M», «Циклон-3», «Рокот» и новейших ракет-носителей «Ангара» лёгкого и тяжелого классов, выведено на орбиту более двух тысяч космических аппаратов, испытано более 10 типов ракет-носителей и 11 ракетных комплексов для РВСН.