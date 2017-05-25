Киев, 25 мая, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Национальный банк (Нацбанк) Украины принял решение о понижении учетной ставки с 13% до 12,5%. Об этом сообщается в четверг, 25 мая, на официальном сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

«Правление Нацбанка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 12,5% годовых с 26 мая 2017 г, — говорится в сообщении регулятора. — Смягчение монетарной политики согласуется с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017—2018 гг. и одновременно направлено на поддержку экономического роста».

13 апреля 2017 г. пресс-служба Нацбанка Украины сообщила, что регулятор принял решение о снижении учетной ставки на один процентный пункт — до 13% годовых — с 14 апреля 2017 года.

При этом Нацбанка Украины ухудшил прогнозы относительно роста ВВП страны, валютных поступлений и платежного баланса из-за потери предприятий в Донбассе.

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