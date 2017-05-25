Мадрид, 25 мая, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Около 300 солдат и 80 единиц военных транспортных средств вооруженных сил Испании были развернуты на базе Адажи в Латвии недалеко от Риги в рамках миссии Организации Североатлантического договора (НАТО) с директивой «поддержания обороноспособности и избегания провокаций», передает испанское издание El País.

Советский плакат. Сальников В. Дайте миру шанс!

В интервью изданию генерал Франсиско Хосе Дакоба Сервиньо, глава бригады Эстремадуры, которая составляет большую часть оперативных войск Испании, пояснил, что, несмотря на то, что база Адажи расположена почти вплотную к российской границе (всего 200 км), это «оборонительная миссия и, прежде всего, разубеждающая».

Испанские военные, добавляет генерал, присоединятся к тактической группе в Латвии численностью около 1000 военнослужащих во главе с Канадой, в которой также участвуют Польша, Италия, Словения и Албания. Издание сообщает, что это первый раз со времен Второй мировой войны, когда испанские войска находятся так близко к российской границе.

Генерал Дакоба Сервиньо напоминает, что НАТО договорились о большем присутствии войск стран-участниц на данных территориях на саммите в 2016 году в Варшаве, в ответ на «озабоченность» стран Балтии и Польши после присоединения к России Крыма.

«Если они атакуют одного, они нападают на нас всех», — заявил испанский генерал.

Испанский батальон проведет первые военные учения в Латвии в сентябре и еще, возможно, в октябре 2017 года, чтобы продемонстрировать свой оперативный потенциал. В то же время испанские войска, получившие руководящую установку «избегать провокаций и не приближаться к границе», должны «быть готовы вмешаться».

Несмотря на то, что генерал Дакоба Сервиньо «не рссматривает» гипотезу о нападении России на Латвию, он дал понять, что если это произойдет, войска, развернутые там, «должны противостоять первому удару» до подхода подкреплений бригады высокой оперативной готовности НАТО.

В последние месяцы военный блок, несмотря на критику со стороны Кремля, расширил свое присутствие в странах Восточной Европы до 4000 солдат, также нарастив группировку танков, бронетехники и другой военной техники для проведения военных учений в Польше, Латвии, Эстонии и Литве.

Между тем, Россия осуждает военные маневры НАТО и США вдоль ее западных границ и предупреждает о том, что экспансия Запада подрывает безопасность, как в регионе, так и во всем мире.

Напомним, 16 мая испанские истребители F-18 Hornet, недавно развернутые в Эстонии в рамках выполнения задач НАТО по сопровождению российских патрулей вдоль границ со странами Балтии, успешно обнаружили и сопровождали российский фронтовой бомбардировщик Су-24.