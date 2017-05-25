Москва, 26 мая, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 26 мая, Госдума в первом чтении рассмотрит пакет законопроектов о регулировании деятельности организаций, управляющих авторскими правами на коллективной основе, сообщает ИА REGNUM. Документ коснется Российское авторское общество (РАО), Всероссийскую организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российский союз правообладателей (РСП).

Заседание Государственной Думы

Прозрачность

РАО, ВОИС и РСП должны будут раскрывать информацию об управлении авторскими правами — методика сбора, распределения собранного вознаграждения, состав органов управления аккредитованной организации и так далее, в том числе информацию о деятельности, осуществляемой специальными фондами аккредитованных организаций, в соответствии с утверждаемым правительством РФ стандартом раскрытия информации.

Кроме того, предлагается обязать аккредитованные организации и специальные фонды проводить по итогам финансового года аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности с последующим размещением отчетности в интернете. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность должны быть доступны на официальном сайте аккредитованной организации в Сети в течение 5 лет.

Наблюдательные советы

Законопроектом также предлагается дополнить Гражданский кодекс РФ статьей о создании в аккредитованных организациях наблюдательного совета, который формируется из представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, правообладателей, творческих союзов, организаций культуры и пользователей объектов авторского права и смежных прав.

К исключительной компетенции наблюдательного совета, устанавливаемой в типовом уставе аккредитованной организации, относится осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аккредитованной организации, принятие решения о создании аккредитованными организациями специальных фондов, осуществление контроля за расходованием этими фондами денежных средств и иные вопросы, следует из законопроекта.

Кабинет

Отчеты о суммах собранного в пользу правообладателей вознаграждения и об удержанных из него средствах, должны будут также представляться правообладателям при помощи интернета — через «личный кабинет».

Сохранность вознаграждения

Прописывается обязанность аккредитованной организации хранить вознаграждение, которое было распределено в пользу конкретного правообладателя, но не выплачено ему в связи с отсутствием информации о нем, в течение общего срока исковой давности. В случае, если информация о правообладателе в течение трех лет с года, когда вознаграждение ему было распределено, отсутствует, «вознаграждение может быть перераспределено между иными правообладателями».

Профильный комитет Госдумы по законодательству обратил внимание на то, что организации по управлению правами на коллективной основе могли бы предпринять меры по «установлению и информированию правообладателей, имеющих право на получение вознаграждения, что может включать в себя размещение информации о поиске правообладателей, направлении запросов в другие организации по коллективному управлению правами, поиск сведений о правообладателях в доступных информационных источниками».

Штрафы

Согласно предлагаемым изменениям в КоАП нераскрытие аккредитованной организацией по управлению правами на коллективной основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским заключением о ней в порядке или сроки, установленные законодательством об авторском праве и смежных правах, влечет штраф на юрлицо в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

С чего начиналось

В феврале 2017 года новое руководство РАО объявило, что прежний топ-менеджмент организации выводил из нее деньги с помощью нелегальных схем. Сборы авторских отчислений в 2016 году составили 4,7 млрд рублей, из них 1,6 млрд РАО потратило на собственные нужды. По данным аудита, три четверти платежей общества носили «признаки фиктивности».