Москва, 25 мая, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Запущенный с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) спутник Минобороны РФ вышел на целевую орбиту, сообщили 25 мая в российском оборонном ведомстве.

Богдан Фермы обслуживания стартовой площадки

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», — сообщили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая в 9:34 мск с «Плесецка» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником нового поколения. Выход на орбиту проводился разгонным блоком «Фрегат».

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов заявил, что с 2021 по 2025 гг. на космодроме планируется построить третий пусковой комплекс для ракет-носителей легкого класса семейства «Союз-2.1в».

В 2018 году пройдет реконструкция II стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-2» среднего класса.