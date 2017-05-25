Нижний Новгород, 25 мая, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Обнищание населения в Нижегородской области вызвано негативным влиянием глобальных внешних факторов на российскую экономику в целом. Об этом губернатор Валерий Шанцев заявил, выступая перед региональным Законодательным собранием с отчетом о работе за 2016 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Нищета

«Нас, безусловно, беспокоит локальное снижение реальных доходов граждан. Это общероссийская тенденция, являющаяся следствием негативного влияния на экономику государства глобальных внешних факторов», — заявил Шанцев.

При этом он добавил, что в России «эта ситуация» наблюдается начиная уже с 2014 года, а в Нижегородской области — с 2015 года.

«К уровню 2013 года реальные доходы сократились в целом по стране на 10%, у нас — на 7,4%», — уточнил губернатор.

После этого он перечислил основной ряд мер по обеспечению занятости населения, которые предпринимались в сложившихся условиях. В частности, он отметил, что в 2016 году был сохранен объем поддержки по этому направлению на уровне 2015 года, когда она была целенаправленно увеличена. Финансирование составило более 1 млрд рублей.

По словам Шанцева, 31 нижегородское предприятие участвовало в программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, направленных на переобучение работников, находящихся под риском увольнения. В целом ее участниками стали 12 тыс. человек.

На выполнение майских указов президента по повышению зарплаты отдельных категорий сотрудников бюджетной сферы, как особо отметил губернатор, в Нижегородской области в 2016 году было направлено 3,4 млрд рублей.

«Подчеркну — это только на повышение уровня заработной платы. Всего же расходы областного бюджета без учета средств ФОМС по финансированию фонда оплаты труда этих категорий составили около 30 млрд рублей. Фактические значения по уровню заработной платы превышают плановые на 2016 год по всем 12 категориям бюджетников, установленным указами президента», — заявил Шанцев.

Он также сообщил, что в 2016 году в регионе был увеличен объем социальной поддержки населения, которая составила 14,6 млрд рублей, что на 720 миллионов рублей больше, чем в 2015 году.

Всего, по словам губернатора, в 2016 году около 65% областного бюджета в прошлом году было направлено на обеспечение функционирования и развитие социальной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области продолжается обнищание населения. За последние полгода уровень бедности в регионе резко вырос.

В частности, по итогам I квартала 2017 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составил 12,2% от общего числа жителей. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за тот же период составила 8971 рубль.

При этом по итогам 2016 года за чертой бедности в Нижегородской области проживало 9,8% населения, в 2015 году — 9,6%. Среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области по итогам 2016 года по сравнению с предыдущим незначительно снизились и составили 30,34 тыс. рублей в месяц.

Одновременно с этим реальные располагаемые денежные доходы населения Нижегородской области (доходы за минусом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились по сравнению с предыдущим годом на 7,5%.