Симферополь, 25 мая, 2017, 15:27 — ИА Регнум. В 2016 году власти Симферополя издали краеведческую книгу «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!», в которой читатели обнаружили измененное изображение советского агитационного плаката времен Великой Отечественной войны — на каске немецкого солдата изобразили российский флаг, а слово «фашист» в подписи заменили на слово «москаль». Администрация города заявила, что действия заказчика могли быть направлены на подрыв репутации симферопольских чиновников. Соответствующее заявление 25 мая распространила пресс-служба городской администрации.

Цитата из кф «Урок Истории». реж. Лео Арнштам, Христо Писков. 1965. Болгария, СССР Провокатор

«Администрацией города предприняты меры к уведомлению соответствующих служб и органов о возможной попытке совершения исполнителями муниципального заказа действий, направленных не только на подрыв репутации должностных лиц и органов местного самоуправления, но и на искажение достоверных сведений из реальных советских агитационных плакатов 1940-х годов», — заявили в пресс-службе городской администрации.

В связи с «выявленными в проекте недостатками», администрация города определила, что издание подлежит доработке, о чём был уведомлен исполнитель заказа.

«В настоящее время ведётся претензионная работа в части понуждения исполнителя к надлежащему выполнению обязательств по предоставлению разработанного макета книги», — указали в администрации Симферополя.

Отметим, что в ходе торгов по 44-ФЗ заказ на издание книги «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!» достался ООО «Компания Тверьбест» тиражом 1,1 тыс. экземпляров.

Скандальные фотографии страниц книги ранее опубликовал общественник Александр Талипов. По его мнению, оплошность или намеренная провокация составителей тянет на уголовное дело.

Помимо измененной советской карикатуры, общественник указал и на искажения в биографии политиков и военных фашистской Германии. Так, в справке про идеолога Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Альфреда Розенберга указано, что он имеет «российское происхождение», хотя его отец был остзейским немцем, а мать, родившаяся в Санкт-Петербурге, происходила из французов-гугенотов, живших на территории современной Эстонии. Сам деятель НСДАП считал себя потомком тевтонских рыцарей.