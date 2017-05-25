Одесса, Украина, 25 мая, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Военные учения проводятся в Одесской области командованием ВМС ВСУ, сообщает 25 мая УНН.

Mil.gov.ua Тренировски ВМС ВСУ

Согласно сообщению, в учениях по общевоенной подготовке на полигоне принимают участие офицеры ВМС ВСУ, в том числе участвовавшие в вооруженном конфликте в Донбассе.

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На учениях офицеры отрабатывают практическую стрельбу из различных видов вооружения, контрснайперские действия, работу на боевых машинах, действия при оказании тактической медицинской помощи.

Напомним, на июле 2017 года в Одесской и Николаевской областях пройдут военные учения «Sea Breeze — 2017» ВСУ совместно с войсками США. Во время учений будут отработаны совместные действия украинского и американского командования в ходе морской операции, в частности планирование и управление силами по вводным руководства учений.

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