Ставрополь, 25 мая, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае увеличат компенсации пострадавшим от паводкам. Соответствующий законопроект подготовлен в региональном правительстве и направлен на рассмотрение в региональный парламент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Rosgvard.ru Паводок на Ставрополье

Пострадавшим поднимут размер выплат с 1 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Компенсация в случае гибели человека составит 1 млн рублей.

Компенсация потери части имущества составит 50 тыс. рублей вместо 20 тыс. ранее существующих, а полную утрату жилья будут компенсировать исходя из средней стоимости квадратного метра.

Дума региона рассмотрит документ на внеочередном заседании, которое состоится 26 мая в 10:00. На нем будет рассмотрен только один вопрос, касающийся мер социальной поддержки пострадавших, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте. Параллельно с эвакуацией населения идет подсчет размера ущерба.

Вместе с тем, эвакуация людей в регионе набирает обороты. По последним данным, эвакуировано около 800 человек. Уровень воды в реках продолжает расти.

По данным на 12:00 паводок коснулся восьми районов и двух городских округов Ставропольского края. В 19 населенных пунктах остаются подтопленными 377 жилых домов, в которых проживает 1109 человек, и 1273 придомовых территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Из общего числа эвакуированных 197 — это дети.

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Самый большой удар стихии пришелся на Минераловодский округ. Там идет масштабная эвакуация населения Левокумки и Первомайского, сообщили ИА REGNUM в местной администрации. В эвакуационном пункте села Левокумка сейчас находится более 300 человек.

По уточненным данным, уровень воды в реке Кума в районе поселка Первомайский превысил восемь метров, в Левокумке — 6,8 м. Он продолжает расти.

В зоне подтопления работают отряды спасателей. Правоохранительные органы обеспечивают охрану домов эвакуированных граждан.

Растет число подтоплений в Шпаковском районе. Там в паводковую зону попали населенные пункты Извещательны, Сенгелеевское село и станица Темнолесская. Сильно заливает также населенные пункты в Предгорном и Кочубеевском районах. На трассе «Кавказ» затруднено движение транспорта. В селе Сергиевском Грачевского района произошло отключение газа из-за подтопления газораспределительной станции.

В пострадавших населенных пунктах началась вакцинация населения для профилактики дизентерии. Медучреждениям выдано 5400 доз вакцины. В резерве Ставрополья находится еще 3400 доз вакцины для профилактики гепатита А, 977 доз вакцины для профилактики дизентерии.

На сегодня запланировано привить от гепатита 3485 человек (половина уже привита), от дизентерии 6680 человек, проведена иммунизация 2645 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе введен режим ЧС, Москва распорядилась направить дополнительные силы МЧС из соседних регионов.

Для выполнения задач в зоне чрезвычайной ситуации была сформирована и приступила к работе группировка сил РСЧС общей численностью 2551 человек и 462 единицы техники, в том числе от МЧС России более 1721 человек и 372 единицы техники, из них три вертолета МЧС России.