Чебоксары, 25 мая, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Читайте также: Топилин рассказал о «совершенно гигантских» долгах по зарплате

Bus21.ru Скриншот сайта «Чувашавтотранса»

Главной проблемой «Чувашавтотранса» остаются многомиллионные долги по зарплате, в связи с чем сотрудники предприятия уже дважды выходили на однодневную забастовку. В феврале глава Чувашии Михаил Игнатьев заявлял, что задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за четыре месяца превышает 65 млн рублей. После этого Чувашстат прекратил публиковать статистику по зарплатным долгам, официальные открытые данные можно было почерпнуть только из информации Росстата. Так, по данным федерального ведомства, на 1 апреля 2017 года в Чувашии долги по зарплате достигли 69,5 млн рублей, что в четыре раза больше, чем было по состоянию на 1 марта. По данному показателю Чувашия стала антилидером среди 14 регионов ПФО, на регион приходилась почти четверть (22%) всего объёма задолженности в округе.

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Правительство Чувашии ищет разные варианты решения проблемы, по ходу решая вопрос акционирования госпредприятия. Данный вопрос был поднят 24 мая на заседании Кабинета министров, где у Минюста своя позиция, у Минтранса — своя. Министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева подчеркнула, что «на данном этапе достаточно много делается для нашего ГУП «Чувашавтотранс».

"И мы в обычном порядке включаем его на сегодняшний день в первый этап преобразования из государственного унитарного предприятия. По предложению отраслевого министерства, а это будет рассматриваться совместно, есть возможность перевода либо в общество с ограниченной ответственностью, либо в ОАО. Пока это первый этап. Это рабочий момент», — поставила в тупик с ООО глава Минюстимущества, назначенная на должность преобразованного министерства в ноябре 2016 года.

На что вновь назначенный глава Минтранса Владимир Иванов (получил должность в феврале 2017 года) парировал, что «мы не имеем ничего против реорганизации организационно-правовой формы».

«Против приватизации имеем. То есть против продажи пакета акций. Считаем, что в этом нет необходимости», — сказал главный транспортник республики.

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Министры дискутировать не стали, выжидающе посмотрев на главу Чувашии Михаила Игнатьева.

«ОАО со 100-процентной долей государства когда будет, какие вопросы там? Никаких вопросов. Государственное задание как имело, так оно и имеет. Просто заместители должны нормативно-правовые документы изучать шире и оценивать комплексно. Я полагаю, какой-то начальник отдела пришёл, написал, напечатал, подписал — всё, давай в Кабинет министров», — сказал Игнатьев, предложив Владимиру Иванову «набирать достойных должностных лиц» в министерство, а если надо — направлять на учёбу.

«Чтобы такие непонятные, понятно, письма не писали зря. Это же бюрократы рождают бумаги, потом мы читаем эти бумаги, тратим на это время», — сказал Михаил Игнатьев, выразив недовольство аргументацией, изложенной Минтрансом Чувашии в официальном письме.

В план приватизации предприятие включили. Она намечена на IV квартал 2018 года.

Между тем меньше недели остаётся до исполнения поручения министра труда и социальной защиты Максима Топилина, данного правительству Чувашии, о погашении задолженности по зарплате на «Чувашавтотрансе». На этой неделе предприятие обрело очередного директора (последние годы они меняются так часто, что их фамилии не успевают запомнить) — им стал Сергей Фомичев, который ранее возглавлял муниципальное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа «Березовонефтепродукт».

Стоит отметить, что на этой же неделе Михаил Игнатьев поднимал вопрос долгов по зарплате. На еженедельной планёрке глава региона «особое внимание уделил необходимости ликвидации задолженности по заработной плате», сообщалось в официальном релизе. Правда, «Чувашавтотранс» не назывался, как и сумма долгов.

«Необходимо максимально влиять на организации, где имеются долги по заработной плате. Члены Кабинета министров должны постоянно мониторить ситуацию, анализировать, встречаться с трудовыми коллективами. Необходимо занимать активную позицию. Собственники предприятий и организаций обязаны погашать долги по зарплате, если необходимо, то для этого можно продавать имущество предприятия, служебный и личный автотранспорт», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Это нейтральное скупое сообщение обросло многочисленными комментариями в соцсетях. Главе Чувашии посоветовали вплотную заняться проблемами госпредприятия и начать с себя. Жители обращают внимание на устаревший парк «Чувашавтотранса», для которого покупка даже одного автобуса — большое событие. Контрастом выступает автопарк администрации главы Чувашии и правительства, который закупает одну представительскую иномарку за другой.

Оппозиция отмечает, что сотрудники «Чувашавтотранса» ждут 1 июня.

«Они готовы объявить забастовку, если поручение Топилина не будет выполнено. С их слов, сейчас они получают зарплату только за январь», — говорит лидер фракции «Справедливой России» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков.

Депутат обращает внимание на то, что эти события выпадают на Троицу, поэтому можно будет ожидать транспортный коллапс. Не дай Бог.