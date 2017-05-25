Москва, 25 мая, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Законопроект о предоставлении госуслуг независимо от места регистрации заявителя, внесенный в Госдуму, существенно сокращает дистанцию по срокам и снимает бюрократические проволочки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Domowenock.cuzya Отделение МФЦ

«Фактически снимаются ограничения, которые императивно определяют, куда человек должен обратиться. Теперь гражданин сам решает, куда ему обратиться, исходя из своих жизненных обстоятельств, месторасположения, времени. Такой универсальный подход качественно меняет формат оказания услуг», — сказала Яровая.

Законопроект о возможности получить госуслугу независимо от места регистрации правительство РФ внесло в Госдуму 25 мая. Внесение в федеральное законодательство соответствующих изменений «минимизирует материальные и временные издержки граждан, позволит федеральным органам исполнительной власти более гибко реагировать на объективные потребности граждан в части получения государственных услуг, которые могут возникнуть в разных регионах Российской Федерации», указали в правительстве.