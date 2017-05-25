Псков, 25 мая, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Прокуратура продлила срок эксплуатации действующей свалки в Пскове до 1 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, об этом сегодня, 25 мая, выступая с отчётом перед депутатами Псковской городской думы заявил глава городской администрации Игорь Калашников.

Pixabay.com Свалка

Вопрос по свалке он назвал «больным и жизненным».

«Совместно с региональными властями пытаемся найти выход из положения. Мы не имеем права расположить свалку на территории города, поэтому вопрос прорабатывается с несколькими районами. Во второй половине сентября вернемся к нему», — сообщил Калашников.

Глава городской администрации также отметил, что в июне в городе будет запущена новая линия переработки отходов, что позволит увеличить переработку мусора вдвое — до 70%.

Напомним, ранее власти Псковской области заявляли о намерении полностью закрыть свалку Пскова в 2017 году. Свалка эксплуатируется с 1947 года и давно исчерпала свой ресурс, превратившись в гору.

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов также заявлял о том, что в перспективе на месте старой свалки можно сделать либо смотровую площадку, «так как оттуда виден весь город», либо горнолыжный спуск.