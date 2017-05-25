Вильнюс, 25 мая, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Бойцы антитеррористического спецподразделения «Арас» 21 мая рядом с Неменчине задержали 12 мужчин, часть из которых была одета в маскировочные комбинезоны российского типа. Как сообщает главный комиссариат полиции Вильнюсского округа, группа лиц тренировалась с оружием для страйкбола, а в доме одного из них было обнаружено нелегальное оружие, патроны и, возможно, самодельная взрывчатка, пишет литовский портал Alfa.

Ppsh-ekb.ru Молодые бойцы

«Кто они — любители активного отдыха на природе, желающие выглядеть как российские спецсилы, или дремлющий в Литве российский десант, готовящийся к часу Х, когда придется взять в руки настоящее оружие?» — отмечают литовские журналисты в публикации.

«По словам экспертов и других игроков в страйкбол, есть большая вероятность второго варианта, кроме того, таких игроков, которые настроены пророссийски, испытывают симпатию к российскому режиму и в случае войны могут встать на сторону оккупантов, в Литве может быть и больше», — добавляют журналисты Alfa.

«Одежда для маскировки, напоминающая униформу российских спецслужб; копии оружия, точь-в-точь соответствующие настоящему российскому оружию; нелегальное оружие, хранящееся дома, и, как подозревается, самодельная взрывчатка. Не зная контекста, можно было бы предположить, что это — штрихи истории о террористах или триллера, но это детали истории, которая произошла в это воскресенье в лесу рядом с Неменчине, когда местные жители заметили вооруженных мужчин в маскировочной одежде и сообщили полиции, а прибывшие сотрудники «Араса» задержали «бойцов», — продолжает портал.

Вскоре выяснилось, что оружие — только «эйрсофтное», копии настоящего, стреляющие пластиковой дробью, а сами бойцы — простые «страйкболисты», собравшиеся потренироваться или поиграть. «Но — в российской униформе, кроме того, в доме одного из них хранится нелегальное оружие и, как сообщает полиция, возможно, самодельная взрывчатка», — добавляют литовские журналисты. Любопытно, что в ходе ареста «террористов» из 12 человек задержали пятерых. Всех, кто был русскоязычным. Литовцев отпустили. А русских — избивали и четыре часа держали «лицом в землю».

«После этого случая опубликованная несколько лет назад ДГБ информация о том, что в клубах пейнтбола и страйкбола могут подготавливаться бойцы, выжидающие военного конфликта в Литве, звучит намного мрачнее. Хотя тот факт, что лица, тренировавшиеся рядом с Неменчине, были одеты в форму, напоминающую униформу российских спецслужб, а дома они хранят оружие и взрывчатку, еще сам по себе не говорит о расположенности этих лиц к России или враждебном отношении к Литве; источники утверждали Alfa. lt, что эти обстоятельства неслучайны. «У них есть взгляды, только они не кричат о них громко», — сказало о задержанных лицо, которое знакомо с ними», — продолжает литовский портал.

Вместе с тем их источник рассказал, что униформа, напоминающая российскую, не одноразовое недопонимание, а тенденция: порталу Alfa. lt были показаны фотографии с прошедшей в Литве игры в страйкбол, участники которой не только старались быть похожими на сотрудников российских спецслужб, на их униформе еще виднелся флаг России, а также фамилия, написанная кириллицей.

«По словам собеседников, подозрительные клубы страйкбола можно найти в Восточной Литве, в Неменчинском, Швянченском и Игналинском районах — в районах, которые находятся недалеко от границы с Белоруссией, и жители которых являются представителями нацменьшинств», — предупреждающе пишут литовские журналисты.

«Некоторые из членов таких клубов не только носят униформу российского формата, но в открытую говорят о своих симпатиях к героям вражеской соседней армии. Например, в Литве можно найти клубы страйкбола с названиями «Спецназ» и «Восток» — так называются специальные подразделения российской армии и действующий на востоке Украины российский батальон», — добавляют литовские журналисты.

По словам историка, члена Сейма Литвы, многолетнего члена Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидаса Анушаускаса, на задержанных в воскресенье игроков нельзя смотреть как на простых энтузиастов этой игры, а деятельность таких страйкбольных клубов «очень напоминает еще предвоенное положение на Украине, когда было создано множество подобных клубов, а после начала войны члены таких клубов активно участвовали в деятельности оккупантов».

«Когда в свое время, три года назад, в Восточной Украине начались все те события, главной опорой были различные спортивные клубы, которых было создано десятки, с тысячами игроков на Донбассе, в Луганской области и других. Часть из них были идеологически «поставлены» на основании истории псевдоказаков. И когда начался конфликт, нападения на госучреждения, эти люди оказались в первых рядах», — сказал Анушаускас.

Член Сейма напомнил, что ДГБ уже три года назад говорил о страйкбольных клубах как о потенциальном источнике угрозы: «Это не новость, что более десяти страйкбольных и пейнтбольных групп отрабатывают боевую тактику, свойственную спецслужбам».

По словам Анушаускаса, раньше правоохранительные органы не предпринимали таких действий в отношении таких игровых клубов или их членов, но бывали случаи, когда такие группы, не получив пространство для своих тренировок, отправлялись в Калининград: «И это еще цветочки — член Сейма подтвердил слухи, распространяющиеся среди страйкболистов, что сотрудники российских спецслужб приезжали в Литву и тренировались вместе с литовскими страйкболистами». «Но пространства для таких учений намного меньше, чем несколько лет назад».

Анушаускас обращает внимание и на место, где были задержаны мужчины: «Что означают неменчинские леса? Если идти от Турнишкес, вдоль Нериса, можно дойти до военных объектов, которые там есть. Представьте себе — совсем недалеко от таких объектов такая группа отрабатывает какую-то тактику, у нее еще есть и самодельная взрывчатка (самодельная взрывчатка, изъятая у «страйкболистов», — обычные петарды для новогодних фейерверков, которые открыто продаются по всей Литве — прим. ИА REGNUM ). Я считаю, что литовские службы среагировали вполне обоснованно и законно», — подчеркнул политик.

Члены сообщества страйкболистов Литвы по-разному отреагировали на случившееся — одни одобряли «Арас», другие ругали.

Свою версию случившегося представили и задержанные мужчины — один из них, Паулюс Гайвянич, утверждал, что поведение сотрудников «Арас» было оскорбительным.

«Нас продержали на земле лицами вниз с руками в наручниках за спиной четыре часа. Также мы ужаснулись поведению уважаемых сотрудников «Араса», их жаргону, издевательствам и другим действиям. (…) Сколько времени занимает проверить, какое это оружие — настоящее или игрушечное, когда подозреваемые лежат в наручниках (когда все это время они сами стреляли из этого игрушечного оружия)? Это должно занять не более 15−20 минут. Но по их действиям можно судить, что им был забавно полдня провести в лесу при хорошей погоде, издеваясь, избивая и терроризируя простых мирных жителей», — рассказывает Alfa. lt.

Появились и лица, которые в социальных сетях защищали задержанных страйкболистов. «Я знаю одного из них. И мне стыдно сейчас читать ваши переписки», — написал друг задержанных в Facebook в дискуссии с «Арасом». «Но большая часть страйкоблистов была на стороне «Араса». Они оценивают действия «Араса» как урок пророссийским и потенциально опасным «ватникам», — пишет литовский портал.

Некоторые сообщества страйкболистов даже официально заявили, что выражают поддержку «Арасу». «Мы являемся одной из самых старых команд airsoft’а в Литве, поэтому не можем не реагировать на такое происшествие. Мы выражаем 100-процентную поддержку сотрудникам «Араса»! Надеемся, что к нам присоединятся и другие профессиональные и патриотические команды сообщества airsoft’а Литвы!» — пишет в Facebook страйкбольный клуб «Эскадронас», члены которого пришли к выводу, что «Арас» сделал то, что должен был сделать.

«Зоркие пользователи Facebook, просмотрев профили задержанных страйкболистов, нашли еще больше компрометирующей информации — оказалось, что эти мужчины не только любят одеваться в униформу Спецназа, но и делятся в соцсетях излюбленной Россией пропагандой, что независимую Литву измучила власть, критикуют решение снести скульптуры с Зеленого моста, а также защищают российских ветеранов войны, которые «спасали наше будущее», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 августа 2016 года в Латвии на территории Озолниекского края четыре команды по пять человек принимали участие в игре в страйкбол. Игроки одной из команд под названием «Восток» были одеты в форму российских военнослужащих. Однако игра была прервана, поскольку неожиданно появились два микроавтобуса с бойцами Полиции безопасности, которые стали допрашивать и применять силу к участникам игры с использованием электрошока за использование русского языка при общении с представителями спецслужбы.