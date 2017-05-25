Кишинёв, 25 мая, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии задержали 25 мая экс-депутата парламента республики Кирилла Лучинского. Как сообщили в пресс-службе НЦКБ, политик задержан по делу об отмывании денег через три банка «группы BEM», из которых в 2014 году было выведено в общей сложности около 1 млрд евро, а также о нанесении государству ущерба в особо крупных размерах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Отмывание денег

Помимо Лучинского по тому же делу были задержаны еще двое предпринимателей. По нескольким адресам в Кишиневе, включая место жительства Кирилла Лучинского проводятся обыски.

Напомним, 23 февраля Кирилл Лучинский сложил депутатский мандат и вышел из Либерально-демократической партии. Он заявил, что займется созданием нового медиа-проекта.