Лос-Анджелес, США, 27 мая, 2017, 01:37 — ИА Регнум. В 40-е годы американская комедия была на подъеме. За первый год десятилетия вышли три фильма, продемонстрировавшие уровень, дотянуться до которого, как оказалось позднее, стало слишком трудным вызовом. О комедии 40-х годов рассказывает историк кино Валерий Рокотов.

Плакат фильма Капры

Главным событием стал фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор» — не глум над Гитлером, а карикатура на нелюдя, сделанная от души бунтарем-одиночкой.

Последовавший за ним «Товарищ Икс» Кинга Видора, яростно высмеивающий СССР, был смешным, хотя и откровенно заказным.

И третий фильм, заметно выделяющийся из всех прочих, — «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса, рассказывающий о журналистке, которая хочет спасти слабоумного, приговоренного к виселице, — единственного, кто отнесся к ней по-человечески. К слову, в то время антисоветчина уже не была в тренде, поэтому фильм ее не источает, напротив, над антисоветчиками в ней посмеиваются.

Хорошей попыткой стали снятые в 1941 году «Странствия Салливана» Престона Стрёджеса — о богаче, который отправился изучать реальную жизнь, сопровождаемый автобусом со всем необходимым, включая прислугу. Никаких высоких гуманистических целей этот фильм намеренно перед собой не ставил: режиссер хотел шуткой утешить зрителя, заставить его отвлечься, принципиально не собирался выяснять отношения со злом.

Подробнее о комедии начала 40-х годов читайте здесь: Над чем американцы смеялись в сороковые

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