Калининград, 25 мая, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Надгробные плиты красноармейцам, найденные возле мусорных баков на территории Свято-Никольского храма в Калининграде, предназначены для нового мемориального комплекса, но были выгружены «не совсем удачно». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила настоятельница православной церкви матушка София.

Prussia39.ru Свято-Никольский храм в Калининграде

«Эти плиты привезены для оформления братской могилы, которая расположена на храмовой территории, — сказала настоятельница. — Сгрузили их не совсем удачно — на площадке возле контейнеров. Но это единственное место, куда въезжает большегрузная техника. Поймите, если бы грузовик въехал на территорию парка, то от дорожек ничего бы не осталось. Плиты тяжелые, перенести их нашими силами невозможно».

Матушка София уточнила, что перезахоронения советских воинов состоялись в 2015—2016 годах. В братской могиле покоятся останки 73 солдат Красной армии и одного офицера Русской армии времен Первой мировой войны.

В свою очередь руководитель калининградского военно-патриотического объединения «Солдаты» Сергей Хабаров, который и будет заниматься облагораживанием братской могилы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что плиты его организации были переданы по актам мэрией Калининграда.

«Этим плитам — лет двадцать, лежали они на территории трамвайно-троллейбусного управления за ржавыми вагонами», — сказал Хабаров.

Сегодня мусорные контейнеры будут перенесены в другое место, а сами лежащие на земле плиты огорожены лентой.

Напомним, сегодня на плиты, лежащие у мусорных баков, наткнулись представители совета при губернаторе по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которые по поручению губернатора проводили плановую инспекцию состояния памятников и мемориалов Великой Отечественной войны.