Калуга, 25 мая, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Последние звонки прозвенели 25 мая в калужских школах. В этом году одиннадцатые классы оканчивают 1453 учащихся, а девятые классы — 2901 школьник. В торжествах приняли участие депутаты городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги Александр Иванов беседует с выпускниками

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил выпускников и педагогов школы №3.

«Этот год для каждого из вас стал особенным, вы прошли один из важнейших этапов своей жизни — окончили школу, — обратился к выпускникам Александр Иванов. — Впереди у вас судьбоносный момент — государственные экзамены, выбор профессии и определение своего жизненного пути. Среди вас будущие строители, инженеры, математики, врачи и педагоги. Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание города и области завтра. Вы — будущее, надежда Калуги и Калужской области, да и всей страны в целом. Хочу поздравить с этим замечательным событием наших уважаемых учителей и выразить им искреннюю благодарность за профессионализм, творческий труд, преданность профессии, большую любовь к детям. Сегодняшний праздник — это итог долгих, трудных школьных лет, пройденных вместе с детьми и родителями. Дорогие выпускники, любите свою родину и помните, что Калуга — город вашего детства, здесь вас любят и ждут. Кем бы вы ни стали, какую бы профессию ни выбрали, есть одна самая важная должность — быть человеком, быть достойным гражданином своей страны. Пусть вам во всём сопутствует успех! В добрый путь и удачной сдачи государственных экзаменов!».